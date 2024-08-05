https://crimea.ria.ru/20240805/v-novorossiyske-budut-gremet-vzryvy-1139357954.html
В Новороссийске будут греметь взрывы
В Новороссийске будут греметь взрывы - РИА Новости Крым, 05.08.2024
В Новороссийске будут греметь взрывы
В понедельник в течение дня в акватории Новороссийска пройдут военные учения, а во вторник будут производиться взрывные работы на цементном заводе. Об этом... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T09:17
2024-08-05T09:17
2024-08-05T09:17
новороссийск
новости
учения
взрыв
безопасность
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В понедельник в течение дня в акватории Новороссийска пройдут военные учения, а во вторник будут производиться взрывные работы на цементном заводе. Об этом сообщает администрация города.На цементном заводе "Пролетарий" 6 августа с 13:00 до 15:00 будут проводиться взрывные работы, добавили в администрации.На военно-морской базе в Новороссийске регулярно проводятся учения, в том числе по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения в городах Краснодарского Края, Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
https://crimea.ria.ru/20240805/istrebiteli-f-16-pochemu-o-nikh-mnogo-govoryat-i-opasny-li-oni-dlya-kryma-1139350820.html
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новороссийск, новости, учения, взрыв, безопасность, краснодарский край
В Новороссийске будут греметь взрывы
В Новороссийске пройдут учения военных и взрывные работы на цементном заводе