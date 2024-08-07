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В Керчи будут стрелять - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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В Керчи будут стрелять
В Керчи будут стрелять - РИА Новости Крым, 07.08.2024
В Керчи будут стрелять
В среду военные проведут в Керчи учения со стрельбой. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T12:36
2024-08-07T12:36
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учения
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В среду военные проведут в Керчи учения со стрельбой. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.Учения начнутся в 14.00 и продлятся до 19:00. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://crimea.ria.ru/20240806/kak-efreytor-mechta-stal-geroem-rossii-a-ego-zhena--volonterom-1139385732.html
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крым, керчь, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Керчи будут стрелять

В Керчи в среду пройду учения со стрельбой – власти

12:36 07.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения в Крыму
Учения в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В среду военные проведут в Керчи учения со стрельбой. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.
"В районе Камыш-Бурунской бухты будут проходить учения с использованием стрелкового оружия", - сообщается в официальном Telegram-канале городской мэрии.
Учения начнутся в 14.00 и продлятся до 19:00. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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