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Крымский мост в понедельник утром: информация об очередях - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Крымский мост в понедельник утром: информация об очередях
Крымский мост в понедельник утром: информация об очередях - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Крымский мост в понедельник утром: информация об очередях
В понедельник утром на Крымском мосту часовая очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T06:00
2024-08-19T06:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В понедельник утром на Крымском мосту часовая очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Власти региона обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому процедура досмотра на транспортном переходе обязательна в целях безопасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, новости крыма
Крымский мост в понедельник утром: информация об очередях

На Крымском мосту в очереди 390 авто

06:00 19.08.2024 (обновлено: 06:04 19.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В понедельник утром на Крымском мосту часовая очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 6.00 в очереди со стороны Тамани находятся 390 транспортных средств. Время ожидания более часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.

Власти региона обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому процедура досмотра на транспортном переходе обязательна в целях безопасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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