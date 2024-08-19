https://crimea.ria.ru/20240819/krymskiy-most-v-ponedelnik-utrom-informatsiya-ob-ocheredyakh-1139697323.html

Крымский мост в понедельник утром: информация об очередях

Крымский мост в понедельник утром: информация об очередях - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Крымский мост в понедельник утром: информация об очередях

В понедельник утром на Крымском мосту часовая очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T06:00

2024-08-19T06:00

2024-08-19T06:04

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

крым

керчь

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краснодарский край

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В понедельник утром на Крымском мосту часовая очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Власти региона обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому процедура досмотра на транспортном переходе обязательна в целях безопасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, новости крыма