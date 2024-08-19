https://crimea.ria.ru/20240819/krymskiy-most-v-ponedelnik-utrom-informatsiya-ob-ocheredyakh-1139697323.html
Крымский мост в понедельник утром: информация об очередях
Крымский мост в понедельник утром: информация об очередях - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Крымский мост в понедельник утром: информация об очередях
В понедельник утром на Крымском мосту часовая очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T06:00
2024-08-19T06:00
2024-08-19T06:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
логистика
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567992_0:38:1620:949_1920x0_80_0_0_f8cb16cb7eb55a1cb652892079fe56c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В понедельник утром на Крымском мосту часовая очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Власти региона обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому процедура досмотра на транспортном переходе обязательна в целях безопасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567992_102:0:1542:1080_1920x0_80_0_0_a362e4aec2943c700f752f26910ecf60.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, новости крыма
Крымский мост в понедельник утром: информация об очередях
На Крымском мосту в очереди 390 авто
06:00 19.08.2024 (обновлено: 06:04 19.08.2024)