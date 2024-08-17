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Мирный житель погиб от удара дрона ВСУ по авто в Харьковской области - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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Мирный житель погиб от удара дрона ВСУ по авто в Харьковской области
Мирный житель погиб от удара дрона ВСУ по авто в Харьковской области - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Мирный житель погиб от удара дрона ВСУ по авто в Харьковской области
Мирный житель погиб, а его жена получила тяжелые ранения в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в селе Таволжанка Харьковской области. Об... РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T11:59
2024-08-17T11:59
харьковская область
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
общество
виталий ганчев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Мирный житель погиб, а его жена получила тяжелые ранения в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в селе Таволжанка Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.Супруга водителя, находившаяся на пассажирском месте, с тяжелыми осколочными ранениями доставлена в больницу.Врачи всю ночь боролись за жизнь пострадавшей, сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, добавил Ганчев.15 августа в селе Дунайка Белгородской области украинский дрон атаковал административное здание, в результате минно-взрывные и осколочные ранения получили четыре мирных жителя.9 августа трое мирных жителей получили серьезные ранения и ожоги при атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУБеспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителя"Просто отчаянно хотел жить": Поддубный впервые рассказал об атаке дрона
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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харьковская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), общество, виталий ганчев, новости
Мирный житель погиб от удара дрона ВСУ по авто в Харьковской области

В Харьковской области мужчина погиб при атаке дрона-камикадзе ВСУ по гражданской машине

11:59 17.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Мирный житель погиб, а его жена получила тяжелые ранения в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в селе Таволжанка Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
"Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Таволжанка Харьковской области. В машине ехали два человека. В результате удара FPV-дрона от полученых травм водитель авто скончался на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
Супруга водителя, находившаяся на пассажирском месте, с тяжелыми осколочными ранениями доставлена в больницу.
Врачи всю ночь боролись за жизнь пострадавшей, сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, добавил Ганчев.
15 августа в селе Дунайка Белгородской области украинский дрон атаковал административное здание, в результате минно-взрывные и осколочные ранения получили четыре мирных жителя.
9 августа трое мирных жителей получили серьезные ранения и ожоги при атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области.
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Харьковская областьПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ОбществоВиталий ГанчевНовости
 
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