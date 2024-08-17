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Мирный житель погиб от удара дрона ВСУ по авто в Харьковской области

Мирный житель погиб от удара дрона ВСУ по авто в Харьковской области - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Мирный житель погиб от удара дрона ВСУ по авто в Харьковской области

Мирный житель погиб, а его жена получила тяжелые ранения в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в селе Таволжанка Харьковской области. Об... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T11:59

2024-08-17T11:59

2024-08-17T11:59

харьковская область

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

общество

виталий ганчев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Мирный житель погиб, а его жена получила тяжелые ранения в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в селе Таволжанка Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.Супруга водителя, находившаяся на пассажирском месте, с тяжелыми осколочными ранениями доставлена в больницу.Врачи всю ночь боролись за жизнь пострадавшей, сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, добавил Ганчев.15 августа в селе Дунайка Белгородской области украинский дрон атаковал административное здание, в результате минно-взрывные и осколочные ранения получили четыре мирных жителя.9 августа трое мирных жителей получили серьезные ранения и ожоги при атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУБеспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителя"Просто отчаянно хотел жить": Поддубный впервые рассказал об атаке дрона

харьковская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьковская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), общество, виталий ганчев, новости