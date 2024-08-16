В Курскую область для усиления группировки МЧС прибыл пожарный поезд
Для усиления группировки МЧС в Курскую область прибыл пожарный поезд
© МЧС РоссииВ Курскую область для усиления группировки МЧС России прибыл пожарный поезд
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Для усиления группировки МЧС России в Курскую область прибыл пожарный поезд. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
"Специализированный железнодорожный состав предназначен для ликвидации пожаров и проведения спасательных работ. Он уже привлекался в регионе для тушения возгораний из-за атак беспилотников ВСУ", - уточняют в МЧС России.
В составе пожарного поезда технический вагон и две цистерны, каждая из которых вмещает 60 тонн воды, пять тонн пенообразователя. Огнетушащие средства подаются со скоростью 40 литров в секунду.
Кроме того, по информации чрезвычайного ведомства, в арсенале пяти пожарных вагонов находятся аппараты со сжатым воздухом, компрессор для заправки баллонов, насосные установки, ручные и переносные пожарные стволы, аптечки.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков распорядился направить дополнительные силы и средства Тульского спасательного центра ведомства в Курскую область. В составе группировки 80 специалистов, в том числе пиротехники, и 16 единиц техники.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.
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