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В Крыму по программе субсидирования найма 34 фирмы получили 8 млн рублей

В Крыму по программе субсидирования найма 34 фирмы получили 8 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.08.2024

В Крыму по программе субсидирования найма 34 фирмы получили 8 млн рублей

Восемь миллионов рублей получили 34 крымских предприятия за трудоустройство новых сотрудников по программе субсидирования найма. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T07:34

2024-08-16T07:34

2024-08-16T07:34

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отделение социального фонда россии по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Восемь миллионов рублей получили 34 крымских предприятия за трудоустройство новых сотрудников по программе субсидирования найма. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России (СФР) по региону.В ведомстве напомнили, что программу господдержки занятости запустили три года назад. С 2021 года 244 работодателя в Крыму получили от регионального отделения СФР субсидии на сумму свыше 29 млн рублей. В общей сложности было трудоустроено 622 человека.Господдержку в виде частичной компенсации выплаты зарплаты молодым сотрудникам (до 30 лет), беженцам из Украины, ДНР и ЛНР, участникам спецоперации и инвалидам могут получить юрлица, индивидуальные предприниматели и НКО, у которых нет долгов по зарплате, налогам, страховым взносам и штрафам, добавили в пресс-службе.При этом, если соискатель с инвалидностью устроится работать в такие компании, работодатель получит субсидию в размере шести МРОТ — около 140 тысяч рублей на каждого работника, говорится в сообщении.Участвовать в программе могут компании, зарегистрированные до 2024 года, не имеющие долгов по зарплате и обязательным платежам. Обязательно нужно трудоустроить сотрудника на полный день и платить ему зарплату не ниже МРОТа (сейчас это — 19 242 рубля).Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России сейчас находится на рекордно низком уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантовПутин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в РоссииПравительством утверждены правила выплаты 400 тысяч рублей участникам СВО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, отделение социального фонда россии по республике крым, соцзащита, субсидии, трудоустройство в крыму, трудоустройство, общество, новости крыма