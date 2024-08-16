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В Крыму по программе субсидирования найма 34 фирмы получили 8 млн рублей
В Крыму по программе субсидирования найма 34 фирмы получили 8 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.08.2024
В Крыму по программе субсидирования найма 34 фирмы получили 8 млн рублей
Восемь миллионов рублей получили 34 крымских предприятия за трудоустройство новых сотрудников по программе субсидирования найма. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T07:34
2024-08-16T07:34
2024-08-16T07:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Восемь миллионов рублей получили 34 крымских предприятия за трудоустройство новых сотрудников по программе субсидирования найма. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России (СФР) по региону.В ведомстве напомнили, что программу господдержки занятости запустили три года назад. С 2021 года 244 работодателя в Крыму получили от регионального отделения СФР субсидии на сумму свыше 29 млн рублей. В общей сложности было трудоустроено 622 человека.Господдержку в виде частичной компенсации выплаты зарплаты молодым сотрудникам (до 30 лет), беженцам из Украины, ДНР и ЛНР, участникам спецоперации и инвалидам могут получить юрлица, индивидуальные предприниматели и НКО, у которых нет долгов по зарплате, налогам, страховым взносам и штрафам, добавили в пресс-службе.При этом, если соискатель с инвалидностью устроится работать в такие компании, работодатель получит субсидию в размере шести МРОТ — около 140 тысяч рублей на каждого работника, говорится в сообщении.Участвовать в программе могут компании, зарегистрированные до 2024 года, не имеющие долгов по зарплате и обязательным платежам. Обязательно нужно трудоустроить сотрудника на полный день и платить ему зарплату не ниже МРОТа (сейчас это — 19 242 рубля).Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России сейчас находится на рекордно низком уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантовПутин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в РоссииПравительством утверждены правила выплаты 400 тысяч рублей участникам СВО
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крым, отделение социального фонда россии по республике крым, соцзащита, субсидии, трудоустройство в крыму, трудоустройство, общество, новости крыма
В Крыму по программе субсидирования найма 34 фирмы получили 8 млн рублей
В Крыму 34 работодателя получили 8 млн рублей компенсации за трудоустройство сотрудников
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Восемь миллионов рублей получили 34 крымских предприятия за трудоустройство новых сотрудников по программе субсидирования найма. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России (СФР) по региону.
"В 2024 году Отделение СФР по Республике Крым перечислило более 8 миллионов рублей предприятиям региона за трудоустройство новых сотрудников. С заявлениями о получении субсидий обратились 34 крымских работодателя", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что программу господдержки занятости запустили три года назад. С 2021 года 244 работодателя в Крыму получили от регионального отделения СФР субсидии на сумму свыше 29 млн рублей. В общей сложности было трудоустроено 622 человека.
"Субсидия выплачивается работодателю на каждого трудоустроенного работника в размере одного МРОТ с учетом районного коэффициента плюс сумма страховых взносов. Такая выплата производится трижды — по истечении первого, третьего и шестого месяцев работы трудоустроенного гражданина", - приводит пресс-служба слова управляющего Отделением СФР по РК Ивана Рябоконя.
Господдержку в виде частичной компенсации выплаты зарплаты молодым сотрудникам (до 30 лет), беженцам из Украины, ДНР и ЛНР, участникам спецоперации и инвалидам могут получить юрлица, индивидуальные предприниматели и НКО, у которых нет долгов по зарплате, налогам, страховым взносам и штрафам, добавили в пресс-службе.
При этом, если соискатель с инвалидностью устроится работать в такие компании, работодатель получит субсидию в размере шести МРОТ — около 140 тысяч рублей на каждого работника, говорится в сообщении.
Участвовать в программе могут компании, зарегистрированные до 2024 года, не имеющие долгов по зарплате и обязательным платежам. Обязательно нужно трудоустроить сотрудника на полный день и платить ему зарплату не ниже МРОТа (сейчас это — 19 242 рубля).
Ранее президент России Владимир Путин заявил
, что безработица в России сейчас находится на рекордно низком уровне.
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