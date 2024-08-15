https://crimea.ria.ru/20240815/s-molov-voennoy-gavani-novorossiyska-budut-strelyat-1139621846.html

С молов Военной гавани Новороссийска будут стрелять

С молов Военной гавани Новороссийска будут стрелять - РИА Новости Крым, 15.08.2024

С молов Военной гавани Новороссийска будут стрелять

В четверг в Новороссийске пройдут учения военных со стрельбой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации города. РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T21:00

2024-08-15T21:00

2024-08-15T21:00

новороссийск

учения

вооруженные силы россии

безопасность

новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В четверг в Новороссийске пройдут учения военных со стрельбой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.В ходе учения военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.На военно-морской базе в Новороссийске регулярно проводятся учения, в том числе по отражению нападения БЭК и дронов. Так, тренировки военных в акватории Новороссийска проходили в течение дня 12 августа. Кроме того, ВС РФ регулярно проводят учения в Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиСтрельба в Севастополе связана с учениями по уничтожению диверсантовВ Севастополе флот проводит учения

новороссийск

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, вооруженные силы россии, безопасность, новости, краснодарский край