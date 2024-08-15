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С молов Военной гавани Новороссийска будут стрелять
С молов Военной гавани Новороссийска будут стрелять - РИА Новости Крым, 15.08.2024
С молов Военной гавани Новороссийска будут стрелять
В четверг в Новороссийске пройдут учения военных со стрельбой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации города. РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T21:00
2024-08-15T21:00
2024-08-15T21:00
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учения
вооруженные силы россии
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краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В четверг в Новороссийске пройдут учения военных со стрельбой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.В ходе учения военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.На военно-морской базе в Новороссийске регулярно проводятся учения, в том числе по отражению нападения БЭК и дронов. Так, тренировки военных в акватории Новороссийска проходили в течение дня 12 августа. Кроме того, ВС РФ регулярно проводят учения в Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиСтрельба в Севастополе связана с учениями по уничтожению диверсантовВ Севастополе флот проводит учения
новороссийск
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новороссийск, учения, вооруженные силы россии, безопасность, новости, краснодарский край
С молов Военной гавани Новороссийска будут стрелять
В четверг в Новороссийске пройдут учения военных