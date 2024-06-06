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В Севастополе флот проводит учения
В Севастополе флот проводит учения - РИА Новости Крым, 06.06.2024
В Севастополе флот проводит учения
В Севастополе вечером в четверг военные Черноморского флота проводят учения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T20:26
2024-06-06T20:26
2024-06-06T20:28
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безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг военные Черноморского флота проводят учения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
В Севастополе флот проводит учения
Флот проводит учения в Севастополе
20:26 06.06.2024 (обновлено: 20:28 06.06.2024)