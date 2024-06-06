https://crimea.ria.ru/20240606/v-sevastopole-flot-provodit-ucheniya-1137921862.html

В Севастополе флот проводит учения

В Севастополе флот проводит учения - РИА Новости Крым, 06.06.2024

В Севастополе флот проводит учения

В Севастополе вечером в четверг военные Черноморского флота проводят учения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T20:26

2024-06-06T20:26

2024-06-06T20:28

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чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг военные Черноморского флота проводят учения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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