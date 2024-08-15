https://crimea.ria.ru/20240815/glavnye-novosti-kryma-15-avgusta-1139637788.html

Главные новости Крыма: 15 августа

Главные новости Крыма: 15 августа - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Главные новости Крыма: 15 августа

В Крым прибыли семьи из Курской области. Севастопольцы смогут голосовать на выборах в течение семи дней. Ряд поездов в Крым в октябре и ноябре отменили из-за... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T22:17

2024-08-15T22:17

2024-08-15T22:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Крым прибыли семьи из Курской области. Севастопольцы смогут голосовать на выборах в течение семи дней. Ряд поездов в Крым в октябре и ноябре отменили из-за ремонта железной дороги. В Феодосии загорелся закрытый полигон ТБО. Инвесторы планируют построить в Крыму заводы по производству газобетона и газобетонных блоков.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Семьи из Курской области прибыли в КрымВ Евпаторию прибыли семьи из опасных районов Курской области. В составе первой группы – 34 человека, большинство из которых – семьи участников специальной военной операции.В дальнейшем вынужденные переселенцы из Курской области будут прибывать на полуостров каждые десять дней по мере освобождения мест в санаториях, сказал журналистам представитель благотворительного фонда "СВОи" Евгений Соин. Здравницы Крыма готовы принимать людей и обеспечивать их всем необходимым.Голосование на выборах в Севастополе продлится семь днейГолосование на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя продлится в течение семи дней, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, решение принято в целях максимального обеспечения безопасности избирателей.Губернатор также добавил, что на выборах в Севастополе будут доступны различные альтернативные варианты участия в процессе, в том числе дистанционное, электронное и голосование на дому.Ряд поездов в Крым в октябре и ноябре отмененыВ октябре и ноябре ряд поездов, следующих в Крым из Мурманска, Адлера и Архангельска, отменены из-за ремонта на железной дороге, сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В частности, отменены поезда: Севастополь – Мурманск (14 октября), Мурманск – Севастополь (17 октября), Симферополь – Адлер (5 ноября) Адлер – Симферополь (6 ноября), Обозерская – Архангельск (16 октября) и Архангельск – Обозерская (18 октября).Кроме того, в связи с корректировкой расписания временно закрыта продажа билетов на поезд № 28/27 Симферополь – Москва, отправлением 23 октября из Симферополя на участке Грязи Воронежские – Рязань-2 (включительно), а также на поезд № 17/18 Москва – Симферополь, отправлением из Москвы 15, 16, 17, 18 октября и из Симферополя 16 октября.В Феодосии загорелся закрытый полигон ТБОНа территории не действующего полигона ТБО под Феодосией за пределами села Виноградное произошел пожар, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС. Огнеборцы локализовали возгорание на площади 200 "квадратов". Прокуратура Крыма организовала по данному факту проверку, по итогам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при размещении и вывозе коммунальных отходов.Инвесторы планируют построить в Крыму газобетонные заводыНа полуострове в скором времени планируется запустить два предприятия по производству газобетона и газобетонных блоков, сообщил журналистам министр промышленной политики республики Анушаван Агаджанян.По его словам, крымские инвесторы рассматривают возможность строительства таких заводов, поскольку региону необходимо наращивать производство этого современного материала в связи с активизацией строительства во всех отраслях.Одно из производств планируется открыть на базе феодосийского индустриального парка, который сегодня строится. Если эти два инвестиционных проекта будут реализованы, Крым и новые регионы будут полностью обеспечены газобетоном.

https://crimea.ria.ru/20240815/unikalnye-arkheologicheskie-nakhodki-v-krymu-chem-udivil-sezon-2024-1139637000.html

https://crimea.ria.ru/20240815/v-sevastopole-narastili-tempy-ustanovki-betonnykh-ukrytiy-1139636728.html

https://crimea.ria.ru/20240815/selfi-s-lisami-v-kerchi-i-leninskom-rayone-zhivotnye-pokusali-otdykhayuschikh-1139633370.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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