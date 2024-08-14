https://crimea.ria.ru/20240814/svoi-lyudi-52-letniy-peterburzhets-poshel-na-front-radi-vnuka-1139606440.html
"СВОи люди": 52-летний петербуржец пошел на фронт ради внука
"СВОи люди": 52-летний петербуржец пошел на фронт ради внука - РИА Новости Крым, 14.08.2024
"СВОи люди": 52-летний петербуржец пошел на фронт ради внука
РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T19:10
2024-08-14T19:10
2024-08-14T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.Это случилось ночью в расположении подразделения. Внезапно командир взвода ощутил давящую, жгучую боль, резкую нехватку воздуха и сильную слабость. Только теперь, когда его настиг сердечный приступ, он впервые за свои 52 года узнал, что все это время жил с пороком сердца. От боевых задач на Херсонском направлении офицера отстранили и срочно направили в госпиталь.Сайт РИА Новости Крым совместно с Центром социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА" начинает новый проект "СВОи люди", в рамках которого будут опубликованы истории участников спецоперации и их портреты авторства художницы Ольги Алиевой.Все участники проекта – действующие военнослужащие, которые были ранены и оказались в симферопольских госпиталях. Художница решила запечатлеть их, а корреспонденты – рассказать их истории.52-летий Станислав У. с позывным "Моряк" − коренной петербуржец. В начале 90-х он окончил Ленинградское арктическое училище. Получил специальности техника-электромеханика по эксплуатации судового электрооборудования и командира БЧ5 (мотористы) малого корабля. В 2009 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и сервиса. В начале 2000-х устроился на работу в "Газпром", где и проработал почти 20 лет. Но в прошлом году ушел добровольцем в зону СВО, заключив контракт с Минобороны РФ.Сердце прихватило ночью. И случилось это не в бою, а во время горячего спора с подчиненными."Шел очень эмоциональный спор − распределяли отпуска. Все хотели идти в первую очередь. Но так не бывает. Я не мог отпустить сразу всех 20 человек, а мог только троих. Естественно, каждый хотел быть в этой тройке первым, уехать домой, к родным. Спорили, график трижды переделывали. Вот мой организм и не выдержал", − рассказывает офицер с позывным "Моряк".В Крым он попал не сразу. Сначала его эвакуировали во Владикавказ, после госпиталя − в санаторий, затем он прошел ВВК и получил отпуск, позже отправился на консультацию к кардиологу в Симферополь, где с ним и познакомились волонтеры. Спросили, можно ли нарисовать его портрет? Он согласился.− Почему вы решили отправиться добровольцем на фронт?− А кто пойдет? В нашем подразделении на предприятии числится 46 мужчин. Старше меня всего лишь двое. Остальные – помоложе. Когда все только началось, то больше половины заявили, мол, пойдем воевать, если надо.Первое время "за ленточкой" было очень страшно. Противник вел сильные минометные обстрелы. Иногда по несколько часов приходилось сидеть в укрытии. Но потом стало полегче, привыкли, вспоминает собеседник."Сейчас самое опасное − это уже дроны, дроны-камикадзе, их бывает по два-три на одного бойца. Сильных минометных обстрелов уже нет", − признается боец.Дед Станислава воевал в Великой Отечественной войне, Победу встретил в Варшаве, награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу" и другими наградами. Именно пример деда и подтолкнул внука отправиться на фронт.По специальности "Моряк" командир малого противолодочного корабля, но в зоне СВО был командиром мотострелкового взвода."Моряки там не особо нужны. Нужны командиры мотострелкового взвода. Вот я и был командиром группы мобильного резерва. Мы ходили на острова", − добавляет доброволец.К его решению отправиться на фронт семья отнеслась с пониманием, никто не отговаривал. Несмотря на больное сердце, Станислав хочет вернуться на фронт. В конце концов, контракт продолжается, еще 1,5 служить.− Наверняка своих внуков будете воспитывать патриотами?− Да. Буду стараться. У меня уже есть внук. Ему четыре года. И он мной уже гордится. И дети тоже гордятся.− И я вами горжусь.− Спасибо. Мне приятно.− Что самое главное на фронте?− Трезвый подход. Излишнее геройство и бравада ни к чему хорошему не приводят. В бою побеждает наиболее подготовленный и наиболее хитрый. И мы победим. Победа будет за нами!Читайте также на РИА Новости Крым:"СВОи люди": как волгоградский рыбак оказался в разведке"СВОи люди": история командира штурмовиков боксера-панчера"СВОи люди": история заводчанина с автоматом и мечтой о книге
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"СВОи люди": 52-летний петербуржец пошел на фронт ради внука
52-летний доброволец из Петербурга о службе в СВО: "чтобы внук мной гордился!"
19:10 14.08.2024 (обновлено: 19:16 14.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
Это случилось ночью в расположении подразделения. Внезапно командир взвода ощутил давящую, жгучую боль, резкую нехватку воздуха и сильную слабость. Только теперь, когда его настиг сердечный приступ, он впервые за свои 52 года узнал, что все это время жил с пороком сердца. От боевых задач на Херсонском направлении офицера отстранили и срочно направили в госпиталь.
Сайт РИА Новости Крым совместно с Центром социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА" начинает новый проект "СВОи люди", в рамках которого будут опубликованы истории участников спецоперации и их портреты авторства художницы Ольги Алиевой.
Все участники проекта – действующие военнослужащие, которые были ранены и оказались в симферопольских госпиталях. Художница решила запечатлеть их, а корреспонденты – рассказать их истории.
52-летий Станислав У. с позывным "Моряк" − коренной петербуржец. В начале 90-х он окончил Ленинградское арктическое училище. Получил специальности техника-электромеханика по эксплуатации судового электрооборудования и командира БЧ5 (мотористы) малого корабля. В 2009 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и сервиса. В начале 2000-х устроился на работу в "Газпром", где и проработал почти 20 лет. Но в прошлом году ушел добровольцем в зону СВО, заключив контракт с Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении я с начала августа 2023 года. Выполнял боевые задачи в качестве командира взвода. Но на передовой у меня впервые в жизни случился сердечный приступ. Уже в госпитале обнаружился врожденный порок сердца − дефект межпредсердной перегородки. Жизнь прожил и не знал!" − рассказывает Станислав.
Сердце прихватило ночью. И случилось это не в бою, а во время горячего спора с подчиненными.
"Шел очень эмоциональный спор − распределяли отпуска. Все хотели идти в первую очередь. Но так не бывает. Я не мог отпустить сразу всех 20 человек, а мог только троих. Естественно, каждый хотел быть в этой тройке первым, уехать домой, к родным. Спорили, график трижды переделывали. Вот мой организм и не выдержал", − рассказывает офицер с позывным "Моряк".
В Крым он попал не сразу. Сначала его эвакуировали во Владикавказ, после госпиталя − в санаторий, затем он прошел ВВК и получил отпуск, позже отправился на консультацию к кардиологу в Симферополь, где с ним и познакомились волонтеры. Спросили, можно ли нарисовать его портрет? Он согласился.
− Почему вы решили отправиться добровольцем на фронт?
− А кто пойдет? В нашем подразделении на предприятии числится 46 мужчин. Старше меня всего лишь двое. Остальные – помоложе. Когда все только началось, то больше половины заявили, мол, пойдем воевать, если надо.
Первое время "за ленточкой" было очень страшно. Противник вел сильные минометные обстрелы. Иногда по несколько часов приходилось сидеть в укрытии. Но потом стало полегче, привыкли, вспоминает собеседник.
"Сейчас самое опасное − это уже дроны, дроны-камикадзе, их бывает по два-три на одного бойца. Сильных минометных обстрелов уже нет", − признается боец.
Дед Станислава воевал в Великой Отечественной войне, Победу встретил в Варшаве, награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу" и другими наградами. Именно пример деда и подтолкнул внука отправиться на фронт.
"Однажды мы сидели с другом и рассуждали, мол, раз наши деды смогли, то и мы сможем! Друг тоже 1971 года рождения. И тоже ушел на фронт", − говорит Станислав.
По специальности "Моряк" командир малого противолодочного корабля, но в зоне СВО был командиром мотострелкового взвода.
"Моряки там не особо нужны. Нужны командиры мотострелкового взвода. Вот я и был командиром группы мобильного резерва. Мы ходили на острова", − добавляет доброволец.
К его решению отправиться на фронт семья отнеслась с пониманием, никто не отговаривал. Несмотря на больное сердце, Станислав хочет вернуться на фронт. В конце концов, контракт продолжается, еще 1,5 служить.
"Мне себя упрекнуть не в чем, я честно воевал. Да, выбыл из рядов, потому что случился этот сердечный приступ, но ведь не выкидывать же меня теперь, не списывать со счетов, не вычеркивать из списков части! Может, не спишут меня еще, а переведут в тыловую часть какую, куда-нибудь на охрану складов или еще чего", − рассуждает боец с надеждой в голосе.
− Наверняка своих внуков будете воспитывать патриотами?
− Да. Буду стараться. У меня уже есть внук. Ему четыре года. И он мной уже гордится. И дети тоже гордятся.
− Что самое главное на фронте?
− Трезвый подход. Излишнее геройство и бравада ни к чему хорошему не приводят. В бою побеждает наиболее подготовленный и наиболее хитрый. И мы победим. Победа будет за нами!
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