https://crimea.ria.ru/20240814/svoi-lyudi-52-letniy-peterburzhets-poshel-na-front-radi-vnuka-1139606440.html

"СВОи люди": 52-летний петербуржец пошел на фронт ради внука

"СВОи люди": 52-летний петербуржец пошел на фронт ради внука - РИА Новости Крым, 14.08.2024

"СВОи люди": 52-летний петербуржец пошел на фронт ради внука

РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T19:10

2024-08-14T19:10

2024-08-14T19:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.Это случилось ночью в расположении подразделения. Внезапно командир взвода ощутил давящую, жгучую боль, резкую нехватку воздуха и сильную слабость. Только теперь, когда его настиг сердечный приступ, он впервые за свои 52 года узнал, что все это время жил с пороком сердца. От боевых задач на Херсонском направлении офицера отстранили и срочно направили в госпиталь.Сайт РИА Новости Крым совместно с Центром социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА" начинает новый проект "СВОи люди", в рамках которого будут опубликованы истории участников спецоперации и их портреты авторства художницы Ольги Алиевой.Все участники проекта – действующие военнослужащие, которые были ранены и оказались в симферопольских госпиталях. Художница решила запечатлеть их, а корреспонденты – рассказать их истории.52-летий Станислав У. с позывным "Моряк" − коренной петербуржец. В начале 90-х он окончил Ленинградское арктическое училище. Получил специальности техника-электромеханика по эксплуатации судового электрооборудования и командира БЧ5 (мотористы) малого корабля. В 2009 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и сервиса. В начале 2000-х устроился на работу в "Газпром", где и проработал почти 20 лет. Но в прошлом году ушел добровольцем в зону СВО, заключив контракт с Минобороны РФ.Сердце прихватило ночью. И случилось это не в бою, а во время горячего спора с подчиненными."Шел очень эмоциональный спор − распределяли отпуска. Все хотели идти в первую очередь. Но так не бывает. Я не мог отпустить сразу всех 20 человек, а мог только троих. Естественно, каждый хотел быть в этой тройке первым, уехать домой, к родным. Спорили, график трижды переделывали. Вот мой организм и не выдержал", − рассказывает офицер с позывным "Моряк".В Крым он попал не сразу. Сначала его эвакуировали во Владикавказ, после госпиталя − в санаторий, затем он прошел ВВК и получил отпуск, позже отправился на консультацию к кардиологу в Симферополь, где с ним и познакомились волонтеры. Спросили, можно ли нарисовать его портрет? Он согласился.− Почему вы решили отправиться добровольцем на фронт?− А кто пойдет? В нашем подразделении на предприятии числится 46 мужчин. Старше меня всего лишь двое. Остальные – помоложе. Когда все только началось, то больше половины заявили, мол, пойдем воевать, если надо.Первое время "за ленточкой" было очень страшно. Противник вел сильные минометные обстрелы. Иногда по несколько часов приходилось сидеть в укрытии. Но потом стало полегче, привыкли, вспоминает собеседник."Сейчас самое опасное − это уже дроны, дроны-камикадзе, их бывает по два-три на одного бойца. Сильных минометных обстрелов уже нет", − признается боец.Дед Станислава воевал в Великой Отечественной войне, Победу встретил в Варшаве, награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу" и другими наградами. Именно пример деда и подтолкнул внука отправиться на фронт.По специальности "Моряк" командир малого противолодочного корабля, но в зоне СВО был командиром мотострелкового взвода."Моряки там не особо нужны. Нужны командиры мотострелкового взвода. Вот я и был командиром группы мобильного резерва. Мы ходили на острова", − добавляет доброволец.К его решению отправиться на фронт семья отнеслась с пониманием, никто не отговаривал. Несмотря на больное сердце, Станислав хочет вернуться на фронт. В конце концов, контракт продолжается, еще 1,5 служить.− Наверняка своих внуков будете воспитывать патриотами?− Да. Буду стараться. У меня уже есть внук. Ему четыре года. И он мной уже гордится. И дети тоже гордятся.− И я вами горжусь.− Спасибо. Мне приятно.− Что самое главное на фронте?− Трезвый подход. Излишнее геройство и бравада ни к чему хорошему не приводят. В бою побеждает наиболее подготовленный и наиболее хитрый. И мы победим. Победа будет за нами!Читайте также на РИА Новости Крым:"СВОи люди": как волгоградский рыбак оказался в разведке"СВОи люди": история командира штурмовиков боксера-панчера"СВОи люди": история заводчанина с автоматом и мечтой о книге

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, герои сво, вооруженные силы россии, интервью, армия и флот, новости