https://crimea.ria.ru/20240814/kogda-feodosiyskiy-muzey-drevnostey-otkroetsya-dlya-turistov-1139575343.html
Когда Феодосийский музей древностей откроется для туристов
Когда Феодосийский музей древностей откроется для туристов - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Когда Феодосийский музей древностей откроется для туристов
Капитальный ремонт в Феодосийском музее древностей завершат к концу текущего года, а первых посетителей он примет уже в начале следующего курортного сезона. Об... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T08:51
2024-08-14T08:51
2024-08-14T08:51
крым
феодосия
феодосийский музей древностей
минкурортов крыма
общество
музеи крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137485069_0:47:870:536_1920x0_80_0_0_3a3db640e08753e7a3a8a25c04312aef.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт в Феодосийском музее древностей завершат к концу текущего года, а первых посетителей он примет уже в начале следующего курортного сезона. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма.Отмечается, что в данный момент идут работы в фондохранилище и еще двух филиалах учреждения.В помещениях музея на улице Куйбышева, 12 появится отдел нумизматики, а в филиале на улице Красноармейской, 21 разместится экспозиция "Старый город", посвященная истории Феодосии в XVIII – начале XX веков, отметили в министерстве.Уточняется, что на сегодняшний день фонды музея содержат около 100 тысяч экспонатов. Это предметы древности и быта, античная керамика и полотна крымских живописцев.Капремонт музея производится в рамках нацпроекта "Культура".В мае руководство культурного учреждения рассказывало, каким будет Феодосийский музей древностей после капитального ремонта. Читайте также на РИА Новости Крым:"Новый Херсонес" в первый день работы посетили более 20 тысяч гостейПыль и бетон: что делают рабочие в художественном музее CимферополяВ Алуште открыли потерянную диораму о событиях Гражданской войны
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137485069_48:0:823:581_1920x0_80_0_0_28ba9ce77ac463c1609ab2ed79a43295.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, феодосия, феодосийский музей древностей, минкурортов крыма, общество, музеи крыма, новости крыма
Когда Феодосийский музей древностей откроется для туристов
Музей древностей в Феодосии после капремонта откроют к началу курортного сезона-2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт в Феодосийском музее древностей завершат к концу текущего года, а первых посетителей он примет уже в начале следующего курортного сезона. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма.
"Ремонт планируют завершить до конца 2024 года. А посетителей музей примет к началу следующего курортного сезона", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент идут работы в фондохранилище и еще двух филиалах учреждения.
В помещениях музея на улице Куйбышева, 12 появится отдел нумизматики, а в филиале на улице Красноармейской, 21 разместится экспозиция "Старый город", посвященная истории Феодосии в XVIII – начале XX веков, отметили в министерстве.
Уточняется, что на сегодняшний день фонды музея содержат около 100 тысяч экспонатов. Это предметы древности и быта, античная керамика и полотна крымских живописцев.
"В скором времени коллекция пополнится еще тысячей экспонатов", – сообщили в ведомстве.
Капремонт музея производится в рамках нацпроекта "Культура".
Читайте также на РИА Новости Крым: