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Когда Феодосийский музей древностей откроется для туристов

Когда Феодосийский музей древностей откроется для туристов - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Когда Феодосийский музей древностей откроется для туристов

Капитальный ремонт в Феодосийском музее древностей завершат к концу текущего года, а первых посетителей он примет уже в начале следующего курортного сезона. Об... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T08:51

2024-08-14T08:51

2024-08-14T08:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт в Феодосийском музее древностей завершат к концу текущего года, а первых посетителей он примет уже в начале следующего курортного сезона. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма.Отмечается, что в данный момент идут работы в фондохранилище и еще двух филиалах учреждения.В помещениях музея на улице Куйбышева, 12 появится отдел нумизматики, а в филиале на улице Красноармейской, 21 разместится экспозиция "Старый город", посвященная истории Феодосии в XVIII – начале XX веков, отметили в министерстве.Уточняется, что на сегодняшний день фонды музея содержат около 100 тысяч экспонатов. Это предметы древности и быта, античная керамика и полотна крымских живописцев.Капремонт музея производится в рамках нацпроекта "Культура".В мае руководство культурного учреждения рассказывало, каким будет Феодосийский музей древностей после капитального ремонта. Читайте также на РИА Новости Крым:"Новый Херсонес" в первый день работы посетили более 20 тысяч гостейПыль и бетон: что делают рабочие в художественном музее CимферополяВ Алуште открыли потерянную диораму о событиях Гражданской войны

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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