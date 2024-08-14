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Когда Феодосийский музей древностей откроется для туристов - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Когда Феодосийский музей древностей откроется для туристов
Когда Феодосийский музей древностей откроется для туристов - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Когда Феодосийский музей древностей откроется для туристов
Капитальный ремонт в Феодосийском музее древностей завершат к концу текущего года, а первых посетителей он примет уже в начале следующего курортного сезона. Об... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T08:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт в Феодосийском музее древностей завершат к концу текущего года, а первых посетителей он примет уже в начале следующего курортного сезона. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма.Отмечается, что в данный момент идут работы в фондохранилище и еще двух филиалах учреждения.В помещениях музея на улице Куйбышева, 12 появится отдел нумизматики, а в филиале на улице Красноармейской, 21 разместится экспозиция "Старый город", посвященная истории Феодосии в XVIII – начале XX веков, отметили в министерстве.Уточняется, что на сегодняшний день фонды музея содержат около 100 тысяч экспонатов. Это предметы древности и быта, античная керамика и полотна крымских живописцев.Капремонт музея производится в рамках нацпроекта "Культура".В мае руководство культурного учреждения рассказывало, каким будет Феодосийский музей древностей после капитального ремонта. Читайте также на РИА Новости Крым:"Новый Херсонес" в первый день работы посетили более 20 тысяч гостейПыль и бетон: что делают рабочие в художественном музее CимферополяВ Алуште открыли потерянную диораму о событиях Гражданской войны
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крым, феодосия, феодосийский музей древностей, минкурортов крыма, общество, музеи крыма, новости крыма
Когда Феодосийский музей древностей откроется для туристов

Музей древностей в Феодосии после капремонта откроют к началу курортного сезона-2025

08:51 14.08.2024
 
© oldmuseum.ruФеодосийский музей древностей
Феодосийский музей древностей
© oldmuseum.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт в Феодосийском музее древностей завершат к концу текущего года, а первых посетителей он примет уже в начале следующего курортного сезона. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма.
"Ремонт планируют завершить до конца 2024 года. А посетителей музей примет к началу следующего курортного сезона", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент идут работы в фондохранилище и еще двух филиалах учреждения.
В помещениях музея на улице Куйбышева, 12 появится отдел нумизматики, а в филиале на улице Красноармейской, 21 разместится экспозиция "Старый город", посвященная истории Феодосии в XVIII – начале XX веков, отметили в министерстве.
Уточняется, что на сегодняшний день фонды музея содержат около 100 тысяч экспонатов. Это предметы древности и быта, античная керамика и полотна крымских живописцев.
"В скором времени коллекция пополнится еще тысячей экспонатов", – сообщили в ведомстве.
Капремонт музея производится в рамках нацпроекта "Культура".
В мае руководство культурного учреждения рассказывало, каким будет Феодосийский музей древностей после капитального ремонта.
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