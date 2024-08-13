В Евпатории построили новую подстанцию скорой помощи
В Евпатории завершено строительство подстанции скорой помощи - Гоцанюк
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаВ Евпатории построили новую подстанцию скорой помощи
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. В Евпатории завершили строительство двухэтажного здания подстанции скорой медицинской помощи №26. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
Подстанция построена в рамках ведомственной целевой программы "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов".
"В двухэтажном здании оборудованы комнаты отдыха и приема пищи, кабинет предрейсового и послерейсового осмотра, комнаты временного хранения медицинских отходов, технический склад инженерного оборудования, гардеробные, душевые", - написал он в Telegram-канале.
В здании установлена вся необходимая мебель, оборудование и оргтехника, созданы комфортные условия труда для сотрудников.
"Всего в структуре подстанции организовано 10 бригад скорой медицинской помощи, пять из них размещены в новом здании, остальные - на четырех пунктах постоянного базирования. Также на территории объекта организована стоянка и место технического осмотра автомобилей скорой медицинской помощи", - уточнил Гоцанюк.
В Симферополе ускорят строительство новой поликлиники на улице Яблочкова в поселке Грэсовский. Местные власти поручили увеличить количество рабочих на объекте. Здание новой поликлиники построено наполовину, работы отстают от графика, сообщал ранее Гоцанюк.
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