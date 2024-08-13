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В Евпатории построили новую подстанцию скорой помощи

В Евпатории построили новую подстанцию скорой помощи - РИА Новости Крым, 13.08.2024

В Евпатории построили новую подстанцию скорой помощи

В Евпатории завершили строительство двухэтажного здания подстанции скорой медицинской помощи №26. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T13:07

2024-08-13T13:07

2024-08-13T13:07

крым

евпатория

скорая помощь

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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. В Евпатории завершили строительство двухэтажного здания подстанции скорой медицинской помощи №26. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Подстанция построена в рамках ведомственной целевой программы "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов". В здании установлена вся необходимая мебель, оборудование и оргтехника, созданы комфортные условия труда для сотрудников.В Симферополе ускорят строительство новой поликлиники на улице Яблочкова в поселке Грэсовский. Местные власти поручили увеличить количество рабочих на объекте. Здание новой поликлиники построено наполовину, работы отстают от графика, сообщал ранее Гоцанюк.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин открыл новый детский сад в Симферополе Крым может получить бюджетные кредиты на строительство новых курортов"Новый Херсонес" в первый день работы посетили более 20 тысяч гостей

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крым, евпатория, скорая помощь, юрий гоцанюк, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма