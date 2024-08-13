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Шквал и грозовые ливни идут на Крым - объявлено штормовое
Шквал и грозовые ливни идут на Крым - объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Шквал и грозовые ливни идут на Крым - объявлено штормовое
В Крыму со второй половины дня 13 августа объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T11:51
2024-08-13T11:51
2024-08-13T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В Крыму со второй половины дня 13 августа объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, на полуостров придут ливни, грозы и штормовой ветер.Спасатели просят исключить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций, ограничить пребывание в близости от русел рек, в том числе и пересохших. Водителям рекомендовано ограничить выезд или соблюдать повышенную осторожность на дорогах.Грозовые ливни и ураганный ветер 14 августа обрушатся также на Краснодарский край. Также в регионе ожидается формирование смерчей.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое предупреждение объявлено в КрымуКратковременные дожди и грозы: погода в Крыму во вторникПоследствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето
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Шквал и грозовые ливни идут на Крым - объявлено штормовое
Грозовые ливни со шквалистым ветром ожидаются в Крыму 13 августа