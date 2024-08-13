https://crimea.ria.ru/20240813/shkval-i-grozovye-livni-idut-na-krym---obyavleno-shtormovoe-1139560908.html

Шквал и грозовые ливни идут на Крым - объявлено штормовое

Шквал и грозовые ливни идут на Крым - объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Шквал и грозовые ливни идут на Крым - объявлено штормовое

В Крыму со второй половины дня 13 августа объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T11:51

2024-08-13T11:51

2024-08-13T11:51

штормовое предупреждение

погода в крыму

крымская погода

безопасность республики крым и севастополя

общество

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/12/1129456012_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_0eaa5f0412bb35a1307957666217a7a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В Крыму со второй половины дня 13 августа объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, на полуостров придут ливни, грозы и штормовой ветер.Спасатели просят исключить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций, ограничить пребывание в близости от русел рек, в том числе и пересохших. Водителям рекомендовано ограничить выезд или соблюдать повышенную осторожность на дорогах.Грозовые ливни и ураганный ветер 14 августа обрушатся также на Краснодарский край. Также в регионе ожидается формирование смерчей.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое предупреждение объявлено в КрымуКратковременные дожди и грозы: погода в Крыму во вторникПоследствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма, крым