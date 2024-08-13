https://crimea.ria.ru/20240813/kratkovremennye-dozhdi-i-grozy-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1139514338.html

Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму во вторник

Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму во вторник

Во вторник погоду в Крыму будет определять малоактивный атмосферный фронтальный раздел. Ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, вероятны... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T00:01

2024-08-13T00:01

2024-08-13T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять малоактивный атмосферный фронтальный раздел. Ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В центральных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +28...+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +22...+24, днем +30...+32 градуса.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +19 до +23 градусов, днем от +28 до +31.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240811/zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-krymu-1139511432.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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