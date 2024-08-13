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Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму во вторник
Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять малоактивный атмосферный фронтальный раздел. Ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, вероятны... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T00:01
2024-08-13T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять малоактивный атмосферный фронтальный раздел. Ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В центральных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +28...+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +22...+24, днем +30...+32 градуса.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +19 до +23 градусов, днем от +28 до +31.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240811/zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-krymu-1139511432.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник пройдут кратковременные дожди и грозы

00:01 13.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять малоактивный атмосферный фронтальный раздел. Ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В центральных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, в отдельных районах до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +24, днем +27…+32, в горах +21…+26 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +28...+30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +22...+24, днем +30...+32 градуса.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +19 до +23 градусов, днем от +28 до +31.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму
11 августа, 09:59
Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 13 августа
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