https://crimea.ria.ru/20240813/kratkovremennye-dozhdi-i-grozy-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1139514338.html
Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму во вторник
Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять малоактивный атмосферный фронтальный раздел. Ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, вероятны... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T00:01
2024-08-13T00:01
2024-08-13T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138194293_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_224f793b357b23be03560ddd56377996.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять малоактивный атмосферный фронтальный раздел. Ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В центральных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +28...+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +22...+24, днем +30...+32 градуса.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +19 до +23 градусов, днем от +28 до +31.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240811/zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-krymu-1139511432.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138194293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e63ccce239580c5c85cb9718d707ebf3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник пройдут кратковременные дожди и грозы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять малоактивный атмосферный фронтальный раздел. Ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В центральных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, в отдельных районах до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +24, днем +27…+32, в горах +21…+26 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +28...+30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +22...+24, днем +30...+32 градуса.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +19 до +23 градусов, днем от +28 до +31.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.