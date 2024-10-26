https://crimea.ria.ru/20241026/ochered-na-krymskiy-most-so-storony-kubani-vyrosla-vdvoe-za-chas-1141369733.html

Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла вдвое за час

Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла вдвое за час - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла вдвое за час

Пробка у Крымского моста со стороны Кубани за час выросла вдвое, со стороны Керчи – уменьшилась на два десятка машин, своей очереди ждут уже более 300... РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T15:05

2024-10-26T15:05

2024-10-26T15:34

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

крым

новости крыма

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_57ac8d54bcad28d6654d61a97874d98f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Пробка у Крымского моста со стороны Кубани за час выросла вдвое, со стороны Керчи – уменьшилась на два десятка машин, своей очереди ждут уже более 300 автомобилей. Это следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утоняется, что время ожидания машин со стороны полуострова составляет около часа.Очереди перед крымским мостом с обеих сторон росли в первую половину дня в субботу. К полудню со стороны Керчи в пробке находилось 260 машин. К часу дня их было 240, а к двум часам всего на пять меньше.Движение транспорта по Крымскому мосту в настоящее время разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности. В августе число сотрудников на досмотровых пунктах было увеличено для сокращения времени проверок.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра, автомобильных очередей в этот период практически нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, крым, новости крыма, транспорт