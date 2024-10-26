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Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла вдвое за час - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла вдвое за час
Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла вдвое за час - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла вдвое за час
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани за час выросла вдвое, со стороны Керчи – уменьшилась на два десятка машин, своей очереди ждут уже более 300... РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T15:05
2024-10-26T15:34
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
крым
новости крыма
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Пробка у Крымского моста со стороны Кубани за час выросла вдвое, со стороны Керчи – уменьшилась на два десятка машин, своей очереди ждут уже более 300 автомобилей. Это следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утоняется, что время ожидания машин со стороны полуострова составляет около часа.Очереди перед крымским мостом с обеих сторон росли в первую половину дня в субботу. К полудню со стороны Керчи в пробке находилось 260 машин. К часу дня их было 240, а к двум часам всего на пять меньше.Движение транспорта по Крымскому мосту в настоящее время разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности. В августе число сотрудников на досмотровых пунктах было увеличено для сокращения времени проверок.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра, автомобильных очередей в этот период практически нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, крым, новости крыма, транспорт
Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла вдвое за час

Более 300 машин застряли в пробках у Крымского моста

15:05 26.10.2024 (обновлено: 15:34 26.10.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Пробка у Крымского моста со стороны Кубани за час выросла вдвое, со стороны Керчи – уменьшилась на два десятка машин, своей очереди ждут уже более 300 автомобилей. Это следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 100 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 215 транспортных средств", – сообщается о ситуации по состоянию на три часа дня.
Утоняется, что время ожидания машин со стороны полуострова составляет около часа.
Очереди перед крымским мостом с обеих сторон росли в первую половину дня в субботу. К полудню со стороны Керчи в пробке находилось 260 машин. К часу дня их было 240, а к двум часам всего на пять меньше.
Движение транспорта по Крымскому мосту в настоящее время разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности. В августе число сотрудников на досмотровых пунктах было увеличено для сокращения времени проверок.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра, автомобильных очередей в этот период практически нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерчьКерченский проливТаманьКрымНовости КрымаТранспорт
 
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