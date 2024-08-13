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Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии
Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии
В Черноморском и Сакском районах Крыма во вторник из-за технологического нарушения без света остались почти четыре тысячи абонентов. Об этом сообщает первый... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T15:27
2024-08-13T15:27
2024-08-13T15:28
крым
черноморский район
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Черноморском и Сакском районах Крыма во вторник из-за технологического нарушения без света остались почти четыре тысячи абонентов. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По его данным, из-за аварии на сетях в Черноморском районе обесточены 24 трансформаторные подстанции, питающие жителей сел Медведево, Знаменское и пгт Черноморское. Без электричества остаются 3078 человек. В Сакском районе электричество отсутствует у 730 жителей села Крыловка. Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей – три часа.Во вторник утром "Крымэнерго" сообщило, что авария на электросетях оставила во без света четыре населенных пункта Большой Ялты. Накануне отключения были в ялтинских поселках Гаспра и Гурзуф. Кроме того, почти четыре тысячи абонентов были обесточены в Феодосии.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что в республике реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии
В двух районах Крыма из-за технологического нарушения без света остались 3808 человек
15:27 13.08.2024 (обновлено: 15:28 13.08.2024)