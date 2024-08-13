https://crimea.ria.ru/20240813/masshtabnaya-avariya-v-evpatorii--bez-sveta-bolshe-30-ulits-1139569526.html

Масштабная авария в Евпатории – без света больше 30 улиц

Масштабная авария в Евпатории – без света больше 30 улиц - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Масштабная авария в Евпатории – без света больше 30 улиц

Жители 30 улиц Евпатории во вторник остались без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T16:57

2024-08-13T16:57

2024-08-13T16:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Жители 30 улиц Евпатории во вторник остались без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Аварийная бригада устраняет последствия. Энергоснабжение планируется восстановить в течение трех часов.Во вторник Черноморском и Сакском районах Крыма из-за технологического нарушения без света остались почти четыре тысячи абонентов. В Черноморском районе обесточены 24 трансформаторные подстанции, питающие жителей сел Медведево, Знаменское и пгт Черноморское. Без электричества остаются 3078 человек. В Сакском районе электричество отсутствует у 730 жителей села Крыловка.Во вторник утром "Крымэнерго" сообщило, что авария на электросетях оставила во без света четыре населенных пункта Большой Ялты. Накануне отключения были в ялтинских поселках Гаспра и Гурзуф. Кроме того, почти четыре тысячи абонентов были обесточены в Феодосии.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что в республике реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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2024

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