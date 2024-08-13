Масштабная авария в Евпатории – без света больше 30 улиц
Около 30 улиц в Евпатории остались без электричества из-за аварии на сетях
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваТуристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Жители 30 улиц Евпатории во вторник остались без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
По данным предприятия, обесточены абоненты поселка Новый, района Спутник-1 (частично), а также городских улиц Достлук, Чокрак, Эшреф Шеми Заде, Номана Челебиджихана, Молла Эли, Миллет, Джафера Сейдамета, Амет Озенбашлы, Азатлык, 27 августа, ул Селифке, А. Рашидова, Аблямит Аджи, Аксарай, Алим Айдамак, Амет-Хана Султана, А. Абдураманова, Ашик Умера, Бекир Чобан Заде, Кангыл, Кефе, Суворовское шоссе, Тумен, Хайри Эмир Заде, Хайтарма, Ходжи Девлет Гирея, Э. Улановой, Эшреф Шеми Заде.
Аварийная бригада устраняет последствия. Энергоснабжение планируется восстановить в течение трех часов.
Во вторник Черноморском и Сакском районах Крыма из-за технологического нарушения без света остались почти четыре тысячи абонентов. В Черноморском районе обесточены 24 трансформаторные подстанции, питающие жителей сел Медведево, Знаменское и пгт Черноморское. Без электричества остаются 3078 человек. В Сакском районе электричество отсутствует у 730 жителей села Крыловка.
Во вторник утром "Крымэнерго" сообщило, что авария на электросетях оставила во без света четыре населенных пункта Большой Ялты. Накануне отключения были в ялтинских поселках Гаспра и Гурзуф. Кроме того, почти четыре тысячи абонентов были обесточены в Феодосии.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что в республике реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности.
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