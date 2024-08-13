https://crimea.ria.ru/20240813/glavnye-novosti-kryma-13-avgusta-1139576438.html

Главные новости Крыма: 13 августа

Главные новости Крыма: 13 августа - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Главные новости Крыма: 13 августа

В Крыму назначен врио главы минтранса. А глава администрации Бахчисарайского района ушла в отставку. В "Артек" приехали школьники из Европы. В Крыму вынесли... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T22:36

2024-08-13T22:36

2024-08-13T22:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Крыму назначен врио главы минтранса. А глава администрации Бахчисарайского района ушла в отставку. В "Артек" приехали школьники из Европы. В Крыму вынесли приговор участнику незаконного вооруженного формирования. Севастополь и республика вышли в лидеры по росту банковских вкладов населения. В Евпатории завершают ремонт водовода. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Врио министра транспорта Крыма стала Людмила ОлейникГлава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность временно исполняющего обязанности министра транспорта республики Людмилу Олейник. Ранее она занимала должность заместителя главы этого ведомства.Глава Бахчисарайского района Крыма ушла в отставкуДепутаты Бахчисарайского районного совета на сессии приняли решение о досрочном прекращении полномочий Людмилы Пучковой в должности главы администрации Бахчисарайского района. Исполнять обязанности главы будет первый заместитель Анжелика Ястребова.В "Артек" приехали дети из ЕвропыМеждународный детский центр "Артек" в Крыму посетили школьники из Франции, Германии и Финляндии, которые стали победителями международной акции "Люди Артека". Об этом рассказала журналист и публицист, член жюри конкурса, дочь писателя Юлиана Семенова Ольга Семенова. Она отметила, что эти дети написали доклады о самом центре, о космонавтах и личностях, которые посещали "Артек". Ребятам смогли отдохнуть в одной из смен, побывали в доме-музее Юлиана Семенова в поселке Олива, встретились с космонавтом, Героем Советского Союза Владимиром Титовым.Приговор участницу нацбата в КрымуВ Крыму к 8,5 годам заключения приговорили жителя Красноперекопского района, который добровольно прибыл в лагерь незаконного вооруженного формирования, расположенный вблизи села Чонгар Генического района Херсонской области, вступил в его состав и принимал активное участие в деятельности с 2016 по 2022 годы. Отмечается, что осужденный на пунктах пропуска российской госграницы между Украиной и Крымом проверял граждан и машины, охранял объекты незаконного вооруженного формирования, а также занимался ведением подсобного хозяйства и сооружением фортификационных сооружений.Крым и Севастополь - лидеры по вкладам в РоссииКрым и Севастополь вышли на первое место по росту банковских вкладов населения в начале второго полугодия 2024 года. По данным начальника аналитического управления одного из российских банков Максима Осадчего, по состоянию на 1 июля 2024 года вклады севастопольцев выросли за год на 56,3%, крымчан - на 50,7%.Водовод Евпатория – Прибрежный будет готов в сентябреГенеральный директор предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов сообщил, что готовность магистрального водовода Евпатория – Прибрежный составляет 95%. В планах подрядчика закончить капитальный ремонт в конце сентября текущего года.Сейчас ведутся работы по устройству колодцев, устанавливается электрооборудование для регулировки давления в системе. Общая сумма реализации этого крупного проекта длиной 21 километр – около 3 млрд рублей.

https://crimea.ria.ru/20240813/obyazatelnaya-attestatsiya-taksistov-vvedut-li-ee-v-krymu-1139563649.html

https://crimea.ria.ru/20240813/v-sostav-morskoy-kollegii-rossii-vklyucheny-aksenov-i-razvozhaev-1139573610.html

https://crimea.ria.ru/20240813/zaderzhan-uchastnik-skhemy-khischeniya-15-mln-rubley-iz-kazny-yalty-1139567817.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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