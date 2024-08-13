Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 13 августа - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240813/glavnye-novosti-kryma-13-avgusta-1139576438.html
Главные новости Крыма: 13 августа
Главные новости Крыма: 13 августа - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Главные новости Крыма: 13 августа
В Крыму назначен врио главы минтранса. А глава администрации Бахчисарайского района ушла в отставку. В "Артек" приехали школьники из Европы. В Крыму вынесли... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T22:36
2024-08-13T22:36
крым
новости крыма
главное за день
евпатория
бахчисарайский район
минтранс крыма
сергей аксенов
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
мдц "артек"
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138189739_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1b3881ab97396ad9033bf7e6aa172318.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Крыму назначен врио главы минтранса. А глава администрации Бахчисарайского района ушла в отставку. В "Артек" приехали школьники из Европы. В Крыму вынесли приговор участнику незаконного вооруженного формирования. Севастополь и республика вышли в лидеры по росту банковских вкладов населения. В Евпатории завершают ремонт водовода. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Врио министра транспорта Крыма стала Людмила ОлейникГлава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность временно исполняющего обязанности министра транспорта республики Людмилу Олейник. Ранее она занимала должность заместителя главы этого ведомства.Глава Бахчисарайского района Крыма ушла в отставкуДепутаты Бахчисарайского районного совета на сессии приняли решение о досрочном прекращении полномочий Людмилы Пучковой в должности главы администрации Бахчисарайского района. Исполнять обязанности главы будет первый заместитель Анжелика Ястребова.В "Артек" приехали дети из ЕвропыМеждународный детский центр "Артек" в Крыму посетили школьники из Франции, Германии и Финляндии, которые стали победителями международной акции "Люди Артека". Об этом рассказала журналист и публицист, член жюри конкурса, дочь писателя Юлиана Семенова Ольга Семенова. Она отметила, что эти дети написали доклады о самом центре, о космонавтах и личностях, которые посещали "Артек". Ребятам смогли отдохнуть в одной из смен, побывали в доме-музее Юлиана Семенова в поселке Олива, встретились с космонавтом, Героем Советского Союза Владимиром Титовым.Приговор участницу нацбата в КрымуВ Крыму к 8,5 годам заключения приговорили жителя Красноперекопского района, который добровольно прибыл в лагерь незаконного вооруженного формирования, расположенный вблизи села Чонгар Генического района Херсонской области, вступил в его состав и принимал активное участие в деятельности с 2016 по 2022 годы. Отмечается, что осужденный на пунктах пропуска российской госграницы между Украиной и Крымом проверял граждан и машины, охранял объекты незаконного вооруженного формирования, а также занимался ведением подсобного хозяйства и сооружением фортификационных сооружений.Крым и Севастополь - лидеры по вкладам в РоссииКрым и Севастополь вышли на первое место по росту банковских вкладов населения в начале второго полугодия 2024 года. По данным начальника аналитического управления одного из российских банков Максима Осадчего, по состоянию на 1 июля 2024 года вклады севастопольцев выросли за год на 56,3%, крымчан - на 50,7%.Водовод Евпатория – Прибрежный будет готов в сентябреГенеральный директор предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов сообщил, что готовность магистрального водовода Евпатория – Прибрежный составляет 95%. В планах подрядчика закончить капитальный ремонт в конце сентября текущего года.Сейчас ведутся работы по устройству колодцев, устанавливается электрооборудование для регулировки давления в системе. Общая сумма реализации этого крупного проекта длиной 21 километр – около 3 млрд рублей.
https://crimea.ria.ru/20240813/obyazatelnaya-attestatsiya-taksistov-vvedut-li-ee-v-krymu-1139563649.html
https://crimea.ria.ru/20240813/v-sostav-morskoy-kollegii-rossii-vklyucheny-aksenov-i-razvozhaev-1139573610.html
https://crimea.ria.ru/20240813/zaderzhan-uchastnik-skhemy-khischeniya-15-mln-rubley-iz-kazny-yalty-1139567817.html
крым
евпатория
бахчисарайский район
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138189739_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d3d8166097834a4f91a2f34e87a43a46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, главное за день, евпатория, бахчисарайский район, минтранс крыма, сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, мдц "артек", севастополь, экономика, вода в крыму, вода крыма, жкх, закон и право
Главные новости Крыма: 13 августа

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 13 августа

22:36 13.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Крыму назначен врио главы минтранса. А глава администрации Бахчисарайского района ушла в отставку. В "Артек" приехали школьники из Европы. В Крыму вынесли приговор участнику незаконного вооруженного формирования. Севастополь и республика вышли в лидеры по росту банковских вкладов населения. В Евпатории завершают ремонт водовода.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Врио министра транспорта Крыма стала Людмила Олейник

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность временно исполняющего обязанности министра транспорта республики Людмилу Олейник. Ранее она занимала должность заместителя главы этого ведомства.
Шашки на автомобилях такси нового терминала аэропорта Симферополь - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
20:03Эксклюзивы РИА Новости Крым
Обязательная аттестация таксистов: введут ли ее в Крыму

Глава Бахчисарайского района Крыма ушла в отставку

Депутаты Бахчисарайского районного совета на сессии приняли решение о досрочном прекращении полномочий Людмилы Пучковой в должности главы администрации Бахчисарайского района. Исполнять обязанности главы будет первый заместитель Анжелика Ястребова.

В "Артек" приехали дети из Европы

Международный детский центр "Артек" в Крыму посетили школьники из Франции, Германии и Финляндии, которые стали победителями международной акции "Люди Артека". Об этом рассказала журналист и публицист, член жюри конкурса, дочь писателя Юлиана Семенова Ольга Семенова.
Она отметила, что эти дети написали доклады о самом центре, о космонавтах и личностях, которые посещали "Артек". Ребятам смогли отдохнуть в одной из смен, побывали в доме-музее Юлиана Семенова в поселке Олива, встретились с космонавтом, Героем Советского Союза Владимиром Титовым.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму. - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
19:43
В состав Морской коллегии России включены Аксенов и Развожаев

Приговор участницу нацбата в Крыму

В Крыму к 8,5 годам заключения приговорили жителя Красноперекопского района, который добровольно прибыл в лагерь незаконного вооруженного формирования, расположенный вблизи села Чонгар Генического района Херсонской области, вступил в его состав и принимал активное участие в деятельности с 2016 по 2022 годы.
Отмечается, что осужденный на пунктах пропуска российской госграницы между Украиной и Крымом проверял граждан и машины, охранял объекты незаконного вооруженного формирования, а также занимался ведением подсобного хозяйства и сооружением фортификационных сооружений.

Крым и Севастополь - лидеры по вкладам в России

Крым и Севастополь вышли на первое место по росту банковских вкладов населения в начале второго полугодия 2024 года. По данным начальника аналитического управления одного из российских банков Максима Осадчего, по состоянию на 1 июля 2024 года вклады севастопольцев выросли за год на 56,3%, крымчан - на 50,7%.
На Херсонщине поймали участника схемы хищения 15 млн рублей из казны Ялты
15:36
Задержан участник схемы хищения 15 млн рублей из казны Ялты

Водовод Евпатория – Прибрежный будет готов в сентябре

Генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов сообщил, что готовность магистрального водовода Евпатория – Прибрежный составляет 95%. В планах подрядчика закончить капитальный ремонт в конце сентября текущего года.
Сейчас ведутся работы по устройству колодцев, устанавливается электрооборудование для регулировки давления в системе. Общая сумма реализации этого крупного проекта длиной 21 километр – около 3 млрд рублей.
 
КрымНовости КрымаГлавное за деньЕвпаторияБахчисарайский районМинтранс КрымаСергей АксеновКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяМДЦ "Артек"СевастопольЭкономикаВода в КрымуВода КрымаЖКХЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:55Эвакуация жителей приграничья в Курской области: актуальная информация
22:44Главное за день: 13 августа
22:36Главные новости Крыма: 13 августа
22:09Плававшие в Сене спортсмены рискуют заболеть даже после Игр – Онищенко
21:49ДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим
21:26В Крыму будут начислять зарплату за уход за пожилыми родственниками
21:16Новости Курской области на данный час: данные властей
20:53Лесной пожар под Алуштой потушили
20:49"Шепот гор": на Ай-Петри открыли уникальный арт-объект
20:31Ремонт водовода Евпатория – Прибрежный: когда завершат работы
20:16В Беларуси предупредили о рисках радикальной эскалации на Украине
20:03Обязательная аттестация таксистов: введут ли ее в Крыму
19:55В Каховке после атаки ВСУ горит девятиэтажка
19:43В состав Морской коллегии России включены Аксенов и Развожаев
19:31Пожар в Ялтинском заповеднике ликвидирован – названа причина
19:07Нет аналогов в мире: в РФ создали тренажер для тяжелораненых бойцов СВО
18:53В Большесолдатском районе Курской области готовы к эвакуации жителей
18:39Севастополь простился с двумя героями спецоперации
18:27Киев горько пожалеет об атаке на Курскую область – постпредство РФ в ООН
18:15Крым и Севастополь вышли в лидеры по росту банковских вкладов в России
Лента новостейМолния