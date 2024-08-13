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Крым и Севастополь вышли в лидеры по росту банковских вкладов в России
Крым и Севастополь вышли в лидеры по росту банковских вкладов в России - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Крым и Севастополь вышли в лидеры по росту банковских вкладов в России
В 2024 году Крым и Севастополь заняли первые места в России по росту банковских депозитов. Такие данные озвучил начальник аналитического управления одного из... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T18:15
2024-08-13T18:15
2024-08-13T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. В 2024 году Крым и Севастополь заняли первые места в России по росту банковских депозитов. Такие данные озвучил начальник аналитического управления одного из российских банков Максим Осадчий, пишет РИА Новости.По состоянию на 1 июля 2024 года вклады севастопольцев выросли за год на 56,3%, крымчан - на 50,7%. В среднем по регионам России этот показатель за год повысился на 25,6%, уточняет эксперт."Основная причина опережающего роста - выход на полуостров крупного российского банка в 2023 году", - пояснил он.Третье место в этом рейтинге заняла Белгородская область (35,8%, на четвертом – Ростовская (35,5%), на пятом месте - Республика Тыва (34,8%).В России в 2024 году фиксируют рекордные ставки по депозитным вкладам. В России давно не было таких высоких ставок, но и такой высокой ключевой ставки не было, отмечала ранее финансовый аналитик, доцент кафедры государственного муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Елена Вершицкая.Читайте также на РИА Новости Крым:Поможет ли легализация майнинга "крипты" обойти санкцииВ Госдуме планируют снизить максимальную ставку по микрозаймамЧто будет с ключевой ставкой ЦБ этой осенью – прогноз депутата Госдумы
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крым, севастополь, банковские вклады, экономика, финансы, новости, новости крыма, деньги, банк
Крым и Севастополь вышли в лидеры по росту банковских вкладов в России
Крым и Севастополь заняли первое место в России по росту банковских вкладов
СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. В 2024 году Крым и Севастополь заняли первые места в России по росту банковских депозитов. Такие данные озвучил начальник аналитического управления одного из российских банков Максим Осадчий, пишет РИА Новости.
"Лидерами роста вкладов населения в начале второго полугодия 2024 года среди регионов России стали Севастополь и Республика Крым", - сказал аналитик.
По состоянию на 1 июля 2024 года вклады севастопольцев выросли за год на 56,3%, крымчан - на 50,7%. В среднем по регионам России этот показатель за год повысился на 25,6%, уточняет эксперт.
"Основная причина опережающего роста - выход на полуостров крупного российского банка в 2023 году", - пояснил он.
Третье место в этом рейтинге заняла Белгородская область (35,8%, на четвертом – Ростовская (35,5%), на пятом месте - Республика Тыва (34,8%).
В России в 2024 году фиксируют рекордные ставки
по депозитным вкладам. В России давно не было таких высоких ставок, но и такой высокой ключевой ставки не было, отмечала ранее финансовый аналитик, доцент кафедры государственного муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Елена Вершицкая.
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