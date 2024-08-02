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Рекордные ставки по депозитам в банках: стоит ли открывать вклады - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Рекордные ставки по депозитам в банках: стоит ли открывать вклады
Рекордные ставки по депозитам в банках: стоит ли открывать вклады - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Рекордные ставки по депозитам в банках: стоит ли открывать вклады
Стоит ли сейчас открывать вклады, и какие есть нюансы, РИА Новости Крым рассказала финансовый аналитик, доцент кафедры государственного муниципального... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T11:13
2024-08-02T11:13
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финансы
депозит
банк
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Российские банки предлагают рекордно высокие ставки по депозитам. Стоит ли сейчас открывать вклады, и какие есть нюансы, РИА Новости Крым рассказала финансовый аналитик, доцент кафедры государственного муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Елена Вершицкая.Эксперт напомнила, что на прошлой неделе состоялось очередное заседание Центробанка, на котором регулятор повысил ключевую ставку с 16% до 18%. По словам экономиста, банк поднимает ключевую ставку при высоких проинфляционных рисках, пытаясь таким образом противостоять им, и это эффективно работает."Банки же напрямую зависят от ключевой ставки. Некоторые предлагают ставки от 16% до 19% по депозитным вкладам. Сейчас тот редкий случай, когда действительно выгодно размещать на них свои средства", - уверена Елена Вершицкая.При этом финансовый аналитик обратила внимание, что, как правило, взаимодействие граждан с банками, это не про заработок денег, а про их сохранение.Нюансы высоких ставокПрежде чем открыть вклад, эксперт советует определить для себя несколько моментов: на какую сумму вы готовы зайти и на какой срок."Банки преследуют одну цель – заработать, и они готовы предложить высокий процент по депозитным вкладам населению только на тот период, который выгоден самому банку. Есть предложения на три месяца, на полгода, семь-восемь месяцев", - обращает внимание Вершицкая.Также банки устанавливают минимальную сумму, за которую они будут платить высокие процентные ставки. Поэтому человек должен решить, готов ли отдавать такие средства на длительный период.У таких вкладов есть альтернатива - управляемые счета. По ним процентная ставка немного ниже, но у клиента банка есть доступ к своим деньгам: он может как пополнять сумму, увеличивая вклад, так и в любой момент забирать деньги."Еще один нюанс: есть заявленный банком рекламный процент, а есть так называемый эффективный – реальный процент, который получает вкладчик", - добавляет Елена Вершицкая.У некоторых банков есть такие программы, в которых 18% предусмотрены только на первые три месяца размещения вклада, а далее, если человек положил деньги, например, на полгода или на девять месяцев, то следующие три или шесть месяцев он будет получать процентную ставку ниже. В итоге, средняя ставка будет не 18%, а в районе 16% или 16,8%.По словам финансового аналитика, сейчас отмечается положительная динамика по вкладам: люди готовы нести деньги в банк. К тому же в России есть гарантированная государством сумма – 1 миллион 400 тысяч, которую вкладчики смогут получить в случае банкротства банка. Но при условии, что банки, в которых открыты счета, являются участниками Фонда гарантирования вкладов. Если же вклад больше этой суммы, то остальные денежные средства возможно будет получить после процедуры банкротства банка.Читайте также на РИА Новости Крым:Выгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка экспертаВ какой валюте выгодно хранить сбереженияЧто будет с курсом валют и стоит ли сейчас продавать доллары – эксперт
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экономика, экономика крыма, елена вершицкая, крым, финансы, депозит, банк, деньги, банковские вклады
Рекордные ставки по депозитам в банках: стоит ли открывать вклады

В России фиксируют рекордно высокие ставки по депозитам в банках

11:13 02.08.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Российские банки предлагают рекордно высокие ставки по депозитам. Стоит ли сейчас открывать вклады, и какие есть нюансы, РИА Новости Крым рассказала финансовый аналитик, доцент кафедры государственного муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Елена Вершицкая.
"Очень редко бывает, когда банки готовы платить высокие проценты по вкладам, и сейчас мы наблюдаем именно такой период. В России давно не было таких высоких ставок по депозитам, но и такой высокой ключевой ставки не было", - отмечает Елена Вершицкая.
Эксперт напомнила, что на прошлой неделе состоялось очередное заседание Центробанка, на котором регулятор повысил ключевую ставку с 16% до 18%. По словам экономиста, банк поднимает ключевую ставку при высоких проинфляционных рисках, пытаясь таким образом противостоять им, и это эффективно работает.
"Банки же напрямую зависят от ключевой ставки. Некоторые предлагают ставки от 16% до 19% по депозитным вкладам. Сейчас тот редкий случай, когда действительно выгодно размещать на них свои средства", - уверена Елена Вершицкая.
При этом финансовый аналитик обратила внимание, что, как правило, взаимодействие граждан с банками, это не про заработок денег, а про их сохранение.

Нюансы высоких ставок

Прежде чем открыть вклад, эксперт советует определить для себя несколько моментов: на какую сумму вы готовы зайти и на какой срок.
"Банки преследуют одну цель – заработать, и они готовы предложить высокий процент по депозитным вкладам населению только на тот период, который выгоден самому банку. Есть предложения на три месяца, на полгода, семь-восемь месяцев", - обращает внимание Вершицкая.
Также банки устанавливают минимальную сумму, за которую они будут платить высокие процентные ставки. Поэтому человек должен решить, готов ли отдавать такие средства на длительный период.
"Депозитные вклады, как правило, срочные: если вы забираете деньги раньше срока, то не получаете свои проценты. У вас есть возможность получить высокий процент, но в течение определенного времени доступа к деньгам не будет", - подчеркивает эксперт.
У таких вкладов есть альтернатива - управляемые счета. По ним процентная ставка немного ниже, но у клиента банка есть доступ к своим деньгам: он может как пополнять сумму, увеличивая вклад, так и в любой момент забирать деньги.
"Еще один нюанс: есть заявленный банком рекламный процент, а есть так называемый эффективный – реальный процент, который получает вкладчик", - добавляет Елена Вершицкая.
У некоторых банков есть такие программы, в которых 18% предусмотрены только на первые три месяца размещения вклада, а далее, если человек положил деньги, например, на полгода или на девять месяцев, то следующие три или шесть месяцев он будет получать процентную ставку ниже. В итоге, средняя ставка будет не 18%, а в районе 16% или 16,8%.
По словам финансового аналитика, сейчас отмечается положительная динамика по вкладам: люди готовы нести деньги в банк. К тому же в России есть гарантированная государством сумма – 1 миллион 400 тысяч, которую вкладчики смогут получить в случае банкротства банка. Но при условии, что банки, в которых открыты счета, являются участниками Фонда гарантирования вкладов. Если же вклад больше этой суммы, то остальные денежные средства возможно будет получить после процедуры банкротства банка.
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