https://crimea.ria.ru/20240812/perseidy-nad-krymom-v-noch-na-13-avgusta-pik-meteornogo-potoka-1139550324.html

Персеиды над Крымом: в ночь на 13 августа пик метеорного потока

Персеиды над Крымом: в ночь на 13 августа пик метеорного потока - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Персеиды над Крымом: в ночь на 13 августа пик метеорного потока

Жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, до 20 августа смогут наблюдать звездопад Персеиды, а пик метеорного патока выпадает на ночь с 12 на 13... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T21:53

2024-08-12T21:53

2024-08-12T21:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, до 20 августа смогут наблюдать звездопад Персеиды, а пик метеорного патока выпадает на ночь с 12 на 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.Уточняется, что звездопад лучше всего наблюдать во второй половине ночи и под утро – в восточном направлении и высоко над горизонтом – поток будет хорошо виден невооруженным глазом."В 2024 году вспышки метеоров Персеид будет сопровождать яркая пара сближающихся планет – Марс и Юпитер, которые в ночи максимума звездопада порадуют наблюдателей красивым дуэтом, пройдя вблизи друг друга", – добавили в пресс-службе.Персеиды – белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо, их скорость около 60 км/сек. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами. Метеоры летят равномерно по всему небу, поэтому смотреть можно в любую часть небосвода. Ориентиром того направления, откуда в небе будут вылетать искорки сгорающих в атмосфере микроскопических частиц, могут служить созвездия Персей и Кассиопея, звезда Капелла и яркий дуэт Марса и Юпитера, уточняют ученые.В апреле крымчане наблюдали метеорный поток Лириды – один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих весенних метеорных потоков. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста вошли в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 км со скоростью около 49 км/с и красиво сгорали. Это явление можно будет увидеть и следующей весной.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад планет: существует ли он и что мы видим на самом делеКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид

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космос, новости, природа, московский планетарий