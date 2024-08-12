Рейтинг@Mail.ru
Персеиды над Крымом: в ночь на 13 августа пик метеорного потока - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240812/perseidy-nad-krymom-v-noch-na-13-avgusta-pik-meteornogo-potoka-1139550324.html
Персеиды над Крымом: в ночь на 13 августа пик метеорного потока
Персеиды над Крымом: в ночь на 13 августа пик метеорного потока - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Персеиды над Крымом: в ночь на 13 августа пик метеорного потока
Жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, до 20 августа смогут наблюдать звездопад Персеиды, а пик метеорного патока выпадает на ночь с 12 на 13... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T21:53
2024-08-12T21:53
космос
новости
природа
московский планетарий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110654/52/1106545229_0:3:640:363_1920x0_80_0_0_91951e9a786136391c318e124945546e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, до 20 августа смогут наблюдать звездопад Персеиды, а пик метеорного патока выпадает на ночь с 12 на 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.Уточняется, что звездопад лучше всего наблюдать во второй половине ночи и под утро – в восточном направлении и высоко над горизонтом – поток будет хорошо виден невооруженным глазом."В 2024 году вспышки метеоров Персеид будет сопровождать яркая пара сближающихся планет – Марс и Юпитер, которые в ночи максимума звездопада порадуют наблюдателей красивым дуэтом, пройдя вблизи друг друга", – добавили в пресс-службе.Персеиды – белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо, их скорость около 60 км/сек. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами. Метеоры летят равномерно по всему небу, поэтому смотреть можно в любую часть небосвода. Ориентиром того направления, откуда в небе будут вылетать искорки сгорающих в атмосфере микроскопических частиц, могут служить созвездия Персей и Кассиопея, звезда Капелла и яркий дуэт Марса и Юпитера, уточняют ученые.В апреле крымчане наблюдали метеорный поток Лириды – один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих весенних метеорных потоков. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста вошли в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 км со скоростью около 49 км/с и красиво сгорали. Это явление можно будет увидеть и следующей весной.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад планет: существует ли он и что мы видим на самом делеКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110654/52/1106545229_51:0:535:363_1920x0_80_0_0_6c7b3f9a61ccc23458f38efea85b4d59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос, новости, природа, московский планетарий
Персеиды над Крымом: в ночь на 13 августа пик метеорного потока

Пик метеорного потока Персеиды земляне смогут наблюдать в ночь на 13 августа – ученые

21:53 12.08.2024
 
© © Fotolia/ PerseidМетеоритный поток Персеиды
Метеоритный поток Персеиды
© © Fotolia/ Perseid
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, до 20 августа смогут наблюдать звездопад Персеиды, а пик метеорного патока выпадает на ночь с 12 на 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

"При благоприятных погодных условиях и отсутствия городской засветки начиная с полуночи и всю ночь с 12 на 13 августа можно наблюдать до 120 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту", – сообщили в планетарии.

Уточняется, что звездопад лучше всего наблюдать во второй половине ночи и под утро – в восточном направлении и высоко над горизонтом – поток будет хорошо виден невооруженным глазом.
"В 2024 году вспышки метеоров Персеид будет сопровождать яркая пара сближающихся планет – Марс и Юпитер, которые в ночи максимума звездопада порадуют наблюдателей красивым дуэтом, пройдя вблизи друг друга", – добавили в пресс-службе.
Персеиды – белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо, их скорость около 60 км/сек. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами. Метеоры летят равномерно по всему небу, поэтому смотреть можно в любую часть небосвода. Ориентиром того направления, откуда в небе будут вылетать искорки сгорающих в атмосфере микроскопических частиц, могут служить созвездия Персей и Кассиопея, звезда Капелла и яркий дуэт Марса и Юпитера, уточняют ученые.
В апреле крымчане наблюдали метеорный поток Лириды – один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих весенних метеорных потоков. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста вошли в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 км со скоростью около 49 км/с и красиво сгорали. Это явление можно будет увидеть и следующей весной.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Парад планет: существует ли он и что мы видим на самом деле
Крымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
 
космосНовостиПриродаМосковский планетарий
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:47Белгородские власти закрывают въезд в Краснояружский район области
22:30Главное за день: 12 августа
22:15Главные новости Крыма: 12 августа
21:53Персеиды над Крымом: в ночь на 13 августа пик метеорного потока
21:3180 улиц Феодосии останутся без воды на два дня
21:05Семья Куртуковых из Севастополя победила во Всероссийском конкурсе
20:35Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
20:32Опасные прогулки: в Севастополе мужчина сорвался со скалы и погиб
20:18В Крыму спасатели вывели группу туристов с Южной Демерджи
20:02В бетонных укрытиях в Севастополе появятся двери и замки
19:37Технические характеристики атомной подводной лодки "Курск" – инфографика
19:07Войсками РФ установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке
19:05Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР
19:02Тропа Палласа: в Крыму открыт новый туристический маршрут
18:42Балаклавскую бухту будут закрывать на ночь
18:31845 километров за 6 дней: параатлет Ярослав Святославский доехал до Крыма
18:18В Феодосии без света из-за аварии остались почти 4 тысячи абонентов
18:01У Симферопольского водохранилища строят кафе – вмешалась прокуратура
17:30В Курской области наращивают группировку войск и резервов
17:26Почти 4 тысячи абонентов в Керчи без света из-за аварии
Лента новостейМолния