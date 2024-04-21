https://crimea.ria.ru/20240421/meteornyy-potok-liridy-kogda-krymchane-smogut-uvidet-vesenniy-zvezdopad-1136739058.html

Метеорный поток Лириды: когда крымчане смогут увидеть весенний звездопад

Метеорный поток Лириды: когда крымчане смогут увидеть весенний звездопад - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Метеорный поток Лириды: когда крымчане смогут увидеть весенний звездопад

Жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, смогут увидеть метеорный поток Лириды. Как сообщает пресс-служба Московского планетария, звездопад можно РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T20:17

2024-04-21T20:17

2024-04-21T20:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, смогут увидеть метеорный поток Лириды. Как сообщает пресс-служба Московского планетария, звездопад можно наблюдать ежедневно до 29 апреля, но его пик ожидается в ночь на понедельник, 22 апреля. Как уточняют ученые, Лириды – один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих весенних метеорных потоков."Каждый год в конце апреля Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 км со скоростью около 49 км/с и красиво сгорают. Эти вспышки света мы и видим", - поясняют астрономы.Отмечается, что лучше всего звездный дождь будет виден 21 и 22 апреля с 22.30 и до рассвета. Космическое явление можно будет наблюдать невооруженным глазом. Смотреть нужно на восточный горизонт, ориентир – звезда Вега, созвездие Лира.Читайте также на РИА Новости Крым:Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое СолнцеМагнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погодыАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, космос, звездопад, общество, новости крыма, московский планетарий, метеорный поток лириды