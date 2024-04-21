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Метеорный поток Лириды: когда крымчане смогут увидеть весенний звездопад - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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Метеорный поток Лириды: когда крымчане смогут увидеть весенний звездопад
Метеорный поток Лириды: когда крымчане смогут увидеть весенний звездопад - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Метеорный поток Лириды: когда крымчане смогут увидеть весенний звездопад
Жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, смогут увидеть метеорный поток Лириды. Как сообщает пресс-служба Московского планетария, звездопад можно РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T20:17
2024-04-21T20:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, смогут увидеть метеорный поток Лириды. Как сообщает пресс-служба Московского планетария, звездопад можно наблюдать ежедневно до 29 апреля, но его пик ожидается в ночь на понедельник, 22 апреля. Как уточняют ученые, Лириды – один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих весенних метеорных потоков."Каждый год в конце апреля Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 км со скоростью около 49 км/с и красиво сгорают. Эти вспышки света мы и видим", - поясняют астрономы.Отмечается, что лучше всего звездный дождь будет виден 21 и 22 апреля с 22.30 и до рассвета. Космическое явление можно будет наблюдать невооруженным глазом. Смотреть нужно на восточный горизонт, ориентир – звезда Вега, созвездие Лира.Читайте также на РИА Новости Крым:Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое СолнцеМагнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погодыАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"
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крым, космос, звездопад, общество, новости крыма, московский планетарий, метеорный поток лириды
Метеорный поток Лириды: когда крымчане смогут увидеть весенний звездопад

Жители Крыма смогут увидеть метеорный поток Лириды до 29 апреля - Московский планетарий

20:17 21.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМетеорный поток. Архивное фото
Метеорный поток. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, смогут увидеть метеорный поток Лириды. Как сообщает пресс-служба Московского планетария, звездопад можно наблюдать ежедневно до 29 апреля, но его пик ожидается в ночь на понедельник, 22 апреля.

"С 15 по 29 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется в ночь с 21 на 22 апреля 2024 года. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час", - сказано на сайте планетария.

Как уточняют ученые, Лириды – один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих весенних метеорных потоков.
"Каждый год в конце апреля Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 км со скоростью около 49 км/с и красиво сгорают. Эти вспышки света мы и видим", - поясняют астрономы.
Отмечается, что лучше всего звездный дождь будет виден 21 и 22 апреля с 22.30 и до рассвета. Космическое явление можно будет наблюдать невооруженным глазом. Смотреть нужно на восточный горизонт, ориентир – звезда Вега, созвездие Лира.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце
Магнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погоды
Астроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"
 
КрымкосмосЗвездопадОбществоНовости КрымаМосковский планетарийметеорный поток Лириды
 
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20:17Метеорный поток Лириды: когда крымчане смогут увидеть весенний звездопад
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