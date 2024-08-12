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80 улиц Феодосии останутся без воды на два дня - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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80 улиц Феодосии останутся без воды на два дня
80 улиц Феодосии останутся без воды на два дня - РИА Новости Крым, 12.08.2024
80 улиц Феодосии останутся без воды на два дня
Около 80 улиц Феодосии и прилегающих поселков с 15 по 17 августа останутся без воды из-за ремонта аварийного участка Челноковского водовода, сообщает в... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T21:31
2024-08-12T21:31
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Около 80 улиц Феодосии и прилегающих поселков с 15 по 17 августа останутся без воды из-за ремонта аварийного участка Челноковского водовода, сообщает в понедельник пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, воду отключат в 2 часа ночи 15 августа, а полное восстановление водоснабжения ожидается в течение дня 17 числа.Отключение коснется улиц Чкалова, Симферопольского шоссе, Володарского, Ленина, Боевой, Украинской, Советской, Нахимова, Чехова, Ленина, Старокарантинной, Большевистской, Рабочего городка, Щебетовской, Земской, Куйбышева, Назукина, Горького, Корабельной, Пономаревой, Победы, Октябрьской, Свободы, Панова, Л.Самариной, Кочмарского, Краснодарской, Десантников, Щорса, Новокарантинной, Адмиральского бульвара, Желябова, Революционной, Осоавиахима, Виноградной, Шмидта, Армянской, Вити Коробкова, Циолковского, Краснобаева, Красноармейской, Мичурина, Боевой, Анюнаса, Афанасия Никитина, Габрусева, Полевой, 1-го Мая, Русской, К.Маркса, Галерейной, Еременко, Волынкина, Дорожной, Морской, Гольцмановского, Кирова, Русской, 30-й Стрелковой дивизии, Пушкина, Семашко, Белогорской, Старокрымской, Сурожской, Коктебельской, переулков Заводского и БеломорскогоВ границах Челноковского массива воды в указанное время не будет по улицам Киевской, Грина, Западной,1-3 и в Щебетовском переулке, в селе Ближнем – по улицам Отуз, Заводской, 2-й Октябрьской, Интернациональной, Луговой, Лермонтова, Космонавтов, а такде на территории всего села Солнечного. На период проведения работ абонентов обещают обеспечит привозной водой.Из-за аварии на Крымском водоводе ранее в Феодосии более 50 улиц оставались без водоснабжения. В этой связи прокуратура Крыма проводила проверку. О необходимости замены 800-метрового участка Челноковского водовода. В микрорайоне Челноково в связи с аварийной ситуацией ранее вводили графики подачи воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Запасы воды в Крыму: насколько заполнены водохранилищаЧто с водой для виноградников и фруктовых полей в КрымуЭто все равно случится: как Северо-Крымский канал готовят к большой воде
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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феодосия, вода крыма, вода в крыму, новости крыма, водоснабжение
80 улиц Феодосии останутся без воды на два дня

Очередное длительное отключение воды из-за ремонта на сетях ждет Феодосию – "Вода Крыма"

21:31 12.08.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Около 80 улиц Феодосии и прилегающих поселков с 15 по 17 августа останутся без воды из-за ремонта аварийного участка Челноковского водовода, сообщает в понедельник пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, воду отключат в 2 часа ночи 15 августа, а полное восстановление водоснабжения ожидается в течение дня 17 числа.
Отключение коснется улиц Чкалова, Симферопольского шоссе, Володарского, Ленина, Боевой, Украинской, Советской, Нахимова, Чехова, Ленина, Старокарантинной, Большевистской, Рабочего городка, Щебетовской, Земской, Куйбышева, Назукина, Горького, Корабельной, Пономаревой, Победы, Октябрьской, Свободы, Панова, Л.Самариной, Кочмарского, Краснодарской, Десантников, Щорса, Новокарантинной, Адмиральского бульвара, Желябова, Революционной, Осоавиахима, Виноградной, Шмидта, Армянской, Вити Коробкова, Циолковского, Краснобаева, Красноармейской, Мичурина, Боевой, Анюнаса, Афанасия Никитина, Габрусева, Полевой, 1-го Мая, Русской, К.Маркса, Галерейной, Еременко, Волынкина, Дорожной, Морской, Гольцмановского, Кирова, Русской, 30-й Стрелковой дивизии, Пушкина, Семашко, Белогорской, Старокрымской, Сурожской, Коктебельской, переулков Заводского и Беломорского
В границах Челноковского массива воды в указанное время не будет по улицам Киевской, Грина, Западной,1-3 и в Щебетовском переулке, в селе Ближнем – по улицам Отуз, Заводской, 2-й Октябрьской, Интернациональной, Луговой, Лермонтова, Космонавтов, а такде на территории всего села Солнечного. На период проведения работ абонентов обещают обеспечит привозной водой.
Из-за аварии на Крымском водоводе ранее в Феодосии более 50 улиц оставались без водоснабжения. В этой связи прокуратура Крыма проводила проверку. О необходимости замены 800-метрового участка Челноковского водовода. В микрорайоне Челноково в связи с аварийной ситуацией ранее вводили графики подачи воды.
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