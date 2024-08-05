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Феодосия осталась без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Феодосия осталась без воды из-за аварии
Феодосия осталась без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Феодосия осталась без воды из-за аварии
В Феодосии более 50 улиц остались без водоснабжения из-за аварии на Крымском водоводе. Об этом сообщили на предприятиии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T06:39
2024-08-05T06:39
жкх крыма и севастополя
отключение воды в крыму
феодосия
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крым
вода крыма
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии более 50 улиц остались без водоснабжения из-за аварии на Крымском водоводе. Об этом сообщили на предприятиии "Вода Крыма".Отключение коснется улиц Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Клементьевская, Гарнаева, Вересаева, Б.Старшинова, Д.Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая, пер.Геологический, Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, пер.Строительный, пер.Крестьянский, пер.Красный, пер.Танкистов, пер.Водопроводный, пер.Консервный, 2-й Сельский пер., пер.Клубный, ул.3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, пер. Колхозный, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, пр.Айвазовского, п.Северный, Железнодорожная, Черноморская набережная, Черноморский тупик, Керченское шоссе, Первушина, пер.Тамбовский, Маяковского, Автобусная, Целинная, Фестивальная, Суворовская, Московская, Степная, Профсоюзная, 1-й- 9-й Профсоюзные проезды, Народная, 1й-4й Степные проезды, СНТ "Дельфин", СНТ "Радуга", а также прилегающих улиц и переулков. Предприятие организует подвоз воды автоцистернами.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасовЗапас воды в водохранилищах Крыма сократился на 16 млн кубов за месяцКрым вступает в вододефицитный период: когда наступит засуха
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жкх крыма и севастополя, отключение воды в крыму, феодосия, новости крыма, крым, вода крыма, вода в крыму
Феодосия осталась без воды из-за аварии

В Феодосии более 50 улиц остались без воды из-за аварии

06:39 05.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВода
Вода - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии более 50 улиц остались без водоснабжения из-за аварии на Крымском водоводе. Об этом сообщили на предприятиии "Вода Крыма".
"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на Крымском водоводе в районе ул.Чкалова 5 августа ориентировочно до 23:00 ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.
Отключение коснется улиц Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Клементьевская, Гарнаева, Вересаева, Б.Старшинова, Д.Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая, пер.Геологический, Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, пер.Строительный, пер.Крестьянский, пер.Красный, пер.Танкистов, пер.Водопроводный, пер.Консервный, 2-й Сельский пер., пер.Клубный, ул.3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, пер. Колхозный, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, пр.Айвазовского, п.Северный, Железнодорожная, Черноморская набережная, Черноморский тупик, Керченское шоссе, Первушина, пер.Тамбовский, Маяковского, Автобусная, Целинная, Фестивальная, Суворовская, Московская, Степная, Профсоюзная, 1-й- 9-й Профсоюзные проезды, Народная, 1й-4й Степные проезды, СНТ "Дельфин", СНТ "Радуга", а также прилегающих улиц и переулков.
Предприятие организует подвоз воды автоцистернами.
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