Электроснабжение Херсонской области восстановили по резервной схеме
В Херсонской области частично восстановили электроснабжение по резервной схеме - власти
17:01 11.08.2024 (обновлено: 17:02 11.08.2024)
© Telegram Андрей АлексеенкоПоврежденные в Запорожской области опоры ЛЭП
© Telegram Андрей Алексеенко
СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Херсонской области по резервной схеме запитали некоторых отключенных из-за повреждения ЛЭП в Запорожской области абонентов. Об этом сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко.
10 августа из-за непогоды произошло аварийное отключение электричества в связи с повреждением сразу шести опор ЛЭП мощностью 150 кВ в Запорожской области. Без электроснабжения в Херсонской области остались жители Генического, Новотроицкого, Ивановского, Каховского и Новокаховского округов. В воскресенье глава области Владимир Сальдо сообщил, что без света в регионе оставались 157 900 жителей 133 населенных пунктов.
"Аварийные бригады энергетиков восстановили электроснабжение Херсонской области, нарушенное вчера повреждением высоковольтной линии из Запорожья - по резервной схеме. В эти минуты завершаем переключение районов на альтернативные линии электропитания", - написал он в Telegram-канале.
По данным главы Херсонской области Владимира Сальдо, на данный момент восстановлена подача электроэнергии в части населенных пунктов Генического и Новотроицкого округов, а также возобновлена мобильная и интернет-связь.
"Продолжается работа по переподключению на альтернативные схемы питания населенных пунктов Каховского, Новокаховского, оставшихся частей Генического и Новотроицкого округов. По оценкам энергетиков, максимальный срок окончания ликвидации последствий - трое суток с момента аварии, при этом основная часть работ будет завершена завтра", - подчеркнул он.
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