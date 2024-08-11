https://crimea.ria.ru/20240811/elektrosnabzhenie-khersonskoy-oblasti-vosstanovili-po-rezervnoy-skheme-1139519680.html

Электроснабжение Херсонской области восстановили по резервной схеме

Электроснабжение Херсонской области восстановили по резервной схеме - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Электроснабжение Херсонской области восстановили по резервной схеме

В Херсонской области по резервной схеме запитали некоторых отключенных из-за повреждения ЛЭП в Запорожской области абонентов. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T17:01

2024-08-11T17:01

2024-08-11T17:02

херсонская область

электросети

электроэнергия

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андрей алексеенко

лэп

запорожская область

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Херсонской области по резервной схеме запитали некоторых отключенных из-за повреждения ЛЭП в Запорожской области абонентов. Об этом сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко.10 августа из-за непогоды произошло аварийное отключение электричества в связи с повреждением сразу шести опор ЛЭП мощностью 150 кВ в Запорожской области. Без электроснабжения в Херсонской области остались жители Генического, Новотроицкого, Ивановского, Каховского и Новокаховского округов. В воскресенье глава области Владимир Сальдо сообщил, что без света в регионе оставались 157 900 жителей 133 населенных пунктов. По данным главы Херсонской области Владимира Сальдо, на данный момент восстановлена подача электроэнергии в части населенных пунктов Генического и Новотроицкого округов, а также возобновлена мобильная и интернет-связь. Читайте также на РИА Новости Крым:Минтранс РФ предложил запретить судоходство в зоне энергомоста в КрымДва дня били по подстанции: Таврийск остался без света после ударов ВСУ

херсонская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, электросети, электроэнергия, общество, андрей алексеенко, лэп, запорожская область, жкх, новости