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В Херсонской области из-за поврежденных ураганом ЛЭП обесточены 5 округов - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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В Херсонской области из-за поврежденных ураганом ЛЭП обесточены 5 округов
В Херсонской области из-за поврежденных ураганом ЛЭП обесточены 5 округов - РИА Новости Крым, 10.08.2024
В Херсонской области из-за поврежденных ураганом ЛЭП обесточены 5 округов
Линии электропередачи на 150 кВ в Запорожской области повреждены из-за ураганного ветра и сильного дождя. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T20:02
2024-08-10T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Линии электропередачи на 150 кВ в Запорожской области повреждены из-за ураганного ветра и сильного дождя. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Для решения проблемы электроснабжения в регионе создан оперативный штаб, уточнил губернатор.Без электроэнергии на данный момент остаются населенные пункты Генического, Новотроицкого, Каховского, Новокаховского и частично Ивановского муниципальных округов, перечислил руководитель региона.Филиалом ПАО "Россети" - Таврическим ПМЭС и ГУП "Херсоноблэнерго" ведутся работы по переключению абонентов на резервное питание.
https://crimea.ria.ru/20240808/aksenov-dal-krymenergo-nedelyu-na-vyyavlenie-problemnykh-elektropodstantsiy-1139456328.html
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запорожская область, владимир сальдо, херсонская область, новости, лэп, электричество, электроэнергия
В Херсонской области из-за поврежденных ураганом ЛЭП обесточены 5 округов

Пять округов обесточены в Херсонской области из-за поврежденных ураганным ветром ЛЭП

20:02 10.08.2024 (обновлено: 20:11 10.08.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВ Запорожской области ураганом повреждены ЛЭП
В Запорожской области ураганом повреждены ЛЭП
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Линии электропередачи на 150 кВ в Запорожской области повреждены из-за ураганного ветра и сильного дождя. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Для решения проблемы электроснабжения в регионе создан оперативный штаб, уточнил губернатор.

"На месте повреждения уже работают ремонтные бригады. Специалисты постараются выполнить восстановительные работы в кратчайшие сроки - как позволят погодные условия", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Без электроэнергии на данный момент остаются населенные пункты Генического, Новотроицкого, Каховского, Новокаховского и частично Ивановского муниципальных округов, перечислил руководитель региона.
Филиалом ПАО "Россети" - Таврическим ПМЭС и ГУП "Херсоноблэнерго" ведутся работы по переключению абонентов на резервное питание.
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Запорожская областьВладимир СальдоХерсонская областьНовостиЛЭПЭлектричествоЭлектроэнергия
 
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