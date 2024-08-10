https://crimea.ria.ru/20240810/v-zaporozhskoy-oblasti-uraganom-povrezhdeny-lep---obestocheny-pyat-okrugov-1139507010.html
В Херсонской области из-за поврежденных ураганом ЛЭП обесточены 5 округов
В Херсонской области из-за поврежденных ураганом ЛЭП обесточены 5 округов - РИА Новости Крым, 10.08.2024
В Херсонской области из-за поврежденных ураганом ЛЭП обесточены 5 округов
Линии электропередачи на 150 кВ в Запорожской области повреждены из-за ураганного ветра и сильного дождя. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T20:02
2024-08-10T20:02
2024-08-10T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Линии электропередачи на 150 кВ в Запорожской области повреждены из-за ураганного ветра и сильного дождя. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Для решения проблемы электроснабжения в регионе создан оперативный штаб, уточнил губернатор.Без электроэнергии на данный момент остаются населенные пункты Генического, Новотроицкого, Каховского, Новокаховского и частично Ивановского муниципальных округов, перечислил руководитель региона.Филиалом ПАО "Россети" - Таврическим ПМЭС и ГУП "Херсоноблэнерго" ведутся работы по переключению абонентов на резервное питание.
https://crimea.ria.ru/20240808/aksenov-dal-krymenergo-nedelyu-na-vyyavlenie-problemnykh-elektropodstantsiy-1139456328.html
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запорожская область, владимир сальдо, херсонская область, новости, лэп, электричество, электроэнергия
В Херсонской области из-за поврежденных ураганом ЛЭП обесточены 5 округов
Пять округов обесточены в Херсонской области из-за поврежденных ураганным ветром ЛЭП
20:02 10.08.2024 (обновлено: 20:11 10.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Линии электропередачи на 150 кВ в Запорожской области повреждены из-за ураганного ветра и сильного дождя. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Для решения проблемы электроснабжения в регионе создан оперативный штаб, уточнил губернатор.
"На месте повреждения уже работают ремонтные бригады. Специалисты постараются выполнить восстановительные работы в кратчайшие сроки - как позволят погодные условия", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Без электроэнергии на данный момент остаются населенные пункты Генического, Новотроицкого, Каховского, Новокаховского и частично Ивановского муниципальных округов, перечислил руководитель региона.
Филиалом ПАО "Россети" - Таврическим ПМЭС и ГУП "Херсоноблэнерго" ведутся работы по переключению абонентов на резервное питание.