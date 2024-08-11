https://crimea.ria.ru/20240811/160-tysyach-zhiteley-khersonskoy-oblasti-sutki-bez-sveta-iz-za-avarii-1139518793.html

160 тыс. жителей Херсонской области сутки остаются без света из-за аварии

160 тыс. жителей Херсонской области сутки остаются без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 11.08.2024

160 тыс. жителей Херсонской области сутки остаются без света из-за аварии

В Херсонской области после аварии на линиях электропередачи без электричества уже более суток остаются почти 160 тысяч жителей. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T16:07

2024-08-11T16:07

2024-08-11T16:09

херсонская область

владимир сальдо

запорожская область

электросети

лэп

новые регионы россии

общество

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Херсонской области после аварии на линиях электропередачи без электричества уже более суток остаются почти 160 тысяч жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.10 августа в 11:55 из-за непогоды произошло аварийное отключение электричества в связи с повреждением сразу шести опор ЛЭП мощностью 150 кВ в Запорожской области. Без электроснабжения в Херсонской области остались абоненты Генического, Новотроицкого, Ивановского, Каховского и Новокаховского округов. К вечеру 10 августа электроснабжение удалось восстановить в Ивановском муниципальном округе.В области продолжаются работы по переключению абонентов на резервное питание. Их планируют завершить до вечера 11 августа."Подключение предварительно запланировано на вечер 11 августа. Убедительная просьба — следить за официальной информацией и не доверять провокациям со стороны вражеских СМИ", - напомнил Владимир Сальдо.Он также отметил, что в Геническе организована раздача гражданам питьевой и технической воды. Для полного устранения проблемы в области работает оперативный штаб.

херсонская область

запорожская область

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, запорожская область, электросети, лэп, новые регионы россии, общество, жкх