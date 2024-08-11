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160 тыс. жителей Херсонской области сутки остаются без света из-за аварии
160 тыс. жителей Херсонской области сутки остаются без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 11.08.2024
160 тыс. жителей Херсонской области сутки остаются без света из-за аварии
В Херсонской области после аварии на линиях электропередачи без электричества уже более суток остаются почти 160 тысяч жителей. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T16:07
2024-08-11T16:07
2024-08-11T16:09
херсонская область
владимир сальдо
запорожская область
электросети
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новые регионы россии
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жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Херсонской области после аварии на линиях электропередачи без электричества уже более суток остаются почти 160 тысяч жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.10 августа в 11:55 из-за непогоды произошло аварийное отключение электричества в связи с повреждением сразу шести опор ЛЭП мощностью 150 кВ в Запорожской области. Без электроснабжения в Херсонской области остались абоненты Генического, Новотроицкого, Ивановского, Каховского и Новокаховского округов. К вечеру 10 августа электроснабжение удалось восстановить в Ивановском муниципальном округе.В области продолжаются работы по переключению абонентов на резервное питание. Их планируют завершить до вечера 11 августа."Подключение предварительно запланировано на вечер 11 августа. Убедительная просьба — следить за официальной информацией и не доверять провокациям со стороны вражеских СМИ", - напомнил Владимир Сальдо.Он также отметил, что в Геническе организована раздача гражданам питьевой и технической воды. Для полного устранения проблемы в области работает оперативный штаб.
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, владимир сальдо, запорожская область, электросети, лэп, новые регионы россии, общество, жкх
160 тыс. жителей Херсонской области сутки остаются без света из-за аварии
В Херсонской области 160 тысяч человек остаются без света из-за повреждения 6 опор ЛЭП
16:07 11.08.2024 (обновлено: 16:09 11.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Херсонской области после аварии на линиях электропередачи без электричества уже более суток остаются почти 160 тысяч жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.
10 августа в 11:55 из-за непогоды произошло аварийное отключение электричества в связи с повреждением сразу шести опор ЛЭП
мощностью 150 кВ в Запорожской области. Без электроснабжения в Херсонской области остались абоненты Генического, Новотроицкого, Ивановского, Каховского и Новокаховского округов. К вечеру 10 августа электроснабжение удалось восстановить
в Ивановском муниципальном округе.
"По состоянию на 11 августа без электроснабжения все еще остаются жители Генического, Новотроицкого, Каховского, Новокаховского округов. Всего 133 населенных пункта — 157 900 человек", - написал губернатор.
В области продолжаются работы по переключению абонентов на резервное питание. Их планируют завершить до вечера 11 августа.
"Подключение предварительно запланировано на вечер 11 августа. Убедительная просьба — следить за официальной информацией и не доверять провокациям со стороны вражеских СМИ", - напомнил Владимир Сальдо.
Он также отметил, что в Геническе организована раздача гражданам питьевой и технической воды.
Для полного устранения проблемы в области работает оперативный штаб.