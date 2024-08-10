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Много солнца и слабый ветер: погода в Крыму на выходные от ФОБОС

Много солнца и слабый ветер: погода в Крыму на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Много солнца и слабый ветер: погода в Крыму на выходные от ФОБОС

Комфортную солнечную погоду с легким ветром северо-западных румбов, местами почти штилевым, обещает ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. О... РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T08:09

2024-08-10T08:09

2024-08-10T08:09

радио "спутник в крыму"

крым

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Комфортную солнечную погоду с легким ветром северо-западных румбов, местами почти штилевым, обещает ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. О том, как завершится первая декада августа, он рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Тишковца, в субботу в течение всего дня сохранится переменная облачность без существенных осадков.В течение дня возможен слабый северо-западный ветер до 3-8 м/с, добавил он. А в воскресенье станет еще теплее.Тишковец отметил, что по итогам первой десятидневки августа среднемесячная температура очень близка к норме. Тем не менее нормальные показатели все-таки будут превышены. Например, ожидаемые в воскресенье 35 градусов днем - это на пять отметок выше нормы для этих дней, отметил он."А по количеству осадков наблюдается дефицит. Например, в Симферополе выпало всего лишь 3 мм, и это составляет 6% от положенного за весь месяц", – добавил эксперт.Что касается воды в море, то это по-прежнему максимум комфорта для отдыхающих: температура варьируется от 25 до 26 градусов, "то есть парное молоко", заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовЗапасы воды в Крыму: насколько заполнены водохранилищаВ Крыму спадет жара: ждать ли понижения температуры морской воды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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