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Много солнца и слабый ветер: погода в Крыму на выходные от ФОБОС
Много солнца и слабый ветер: погода в Крыму на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Много солнца и слабый ветер: погода в Крыму на выходные от ФОБОС
Комфортную солнечную погоду с легким ветром северо-западных румбов, местами почти штилевым, обещает ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. О... РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T08:09
2024-08-10T08:09
2024-08-10T08:09
радио "спутник в крыму"
крым
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Комфортную солнечную погоду с легким ветром северо-западных румбов, местами почти штилевым, обещает ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. О том, как завершится первая декада августа, он рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Тишковца, в субботу в течение всего дня сохранится переменная облачность без существенных осадков.В течение дня возможен слабый северо-западный ветер до 3-8 м/с, добавил он. А в воскресенье станет еще теплее.Тишковец отметил, что по итогам первой десятидневки августа среднемесячная температура очень близка к норме. Тем не менее нормальные показатели все-таки будут превышены. Например, ожидаемые в воскресенье 35 градусов днем - это на пять отметок выше нормы для этих дней, отметил он."А по количеству осадков наблюдается дефицит. Например, в Симферополе выпало всего лишь 3 мм, и это составляет 6% от положенного за весь месяц", – добавил эксперт.Что касается воды в море, то это по-прежнему максимум комфорта для отдыхающих: температура варьируется от 25 до 26 градусов, "то есть парное молоко", заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовЗапасы воды в Крыму: насколько заполнены водохранилищаВ Крыму спадет жара: ждать ли понижения температуры морской воды
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крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода
Много солнца и слабый ветер: погода в Крыму на выходные от ФОБОС
В Крыму на выходных ожидается комфортная солнечная погода – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым
. Комфортную солнечную погоду с легким ветром северо-западных румбов, местами почти штилевым, обещает ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. О том, как завершится первая декада августа, он рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
По словам Тишковца, в субботу в течение всего дня сохранится переменная облачность без существенных осадков.
"Характер метеоусловий существенных изменений не претерпит. Область повышенного атмосферного давления обеспечит крымчан по-летнему комфортной погодой. В ночные часы воздух будет остывать не ниже +16…21 градуса. А днем это +28…33", – рассказал специалист.
В течение дня возможен слабый северо-западный ветер до 3-8 м/с, добавил он.
А в воскресенье станет еще теплее.
"Антициклон, много солнца, минимальная вероятность осадков. В сумерках воздух будет остывать опять же до +16…21 градуса. А в дневные часы солнце будет прогревать его до +30…35 градусов", – поделился прогнозом эксперт.
Тишковец отметил, что по итогам первой десятидневки августа среднемесячная температура очень близка к норме. Тем не менее нормальные показатели все-таки будут превышены. Например, ожидаемые в воскресенье 35 градусов днем - это на пять отметок выше нормы для этих дней, отметил он.
"А по количеству осадков наблюдается дефицит. Например, в Симферополе выпало всего лишь 3 мм, и это составляет 6% от положенного за весь месяц", – добавил эксперт.
Что касается воды в море, то это по-прежнему максимум комфорта для отдыхающих: температура варьируется от 25 до 26 градусов, "то есть парное молоко", заключил он.
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