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Крымский мост в субботу утром – очередь растет с обеих сторон
Крымский мост в субботу утром – очередь растет с обеих сторон - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Крымский мост в субботу утром – очередь растет с обеих сторон
На Крымском мосту в субботу утром растет очередь перед досмотровыми пунктами с обеих сторон транспортного перехода, сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T07:30
2024-08-10T07:30
2024-08-10T07:30
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в субботу утром растет очередь перед досмотровыми пунктами с обеих сторон транспортного перехода, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост в субботу утром – очередь растет с обеих сторон
На Крымском мосту в субботу утром в очереди более 600 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в субботу утром растет очередь перед досмотровыми пунктами с обеих сторон транспортного перехода, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 07:00 в очереди со стороны Тамани находится 540 транспортных средств. Ожидание коло двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 113 транспортных средства", – сказано в сообщении.
Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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