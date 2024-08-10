https://crimea.ria.ru/20240810/krymskiy-most-v-subbotu-utrom--ochered-rastet-s-obeikh-storon-1139496564.html

Крымский мост в субботу утром – очередь растет с обеих сторон

Крымский мост в субботу утром – очередь растет с обеих сторон - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Крымский мост в субботу утром – очередь растет с обеих сторон

На Крымском мосту в субботу утром растет очередь перед досмотровыми пунктами с обеих сторон транспортного перехода, сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T07:30

2024-08-10T07:30

2024-08-10T07:30

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в субботу утром растет очередь перед досмотровыми пунктами с обеих сторон транспортного перехода, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край