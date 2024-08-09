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В Крыму планируют расширять посадки кизила

В Крыму планируют расширять посадки кизила - РИА Новости Крым, 09.08.2024

В Крыму планируют расширять посадки кизила

В Крыму планируют расширять площади посадок кизила садового. На данный момент эту полезную культуру, которая широко применяется в медицине, выращивают всего на... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T15:39

2024-08-09T15:39

2024-08-09T15:39

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симферопольский район

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николай тютюник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Крыму планируют расширять площади посадок кизила садового. На данный момент эту полезную культуру, которая широко применяется в медицине, выращивают всего на одной промышленной плантации – в Симферопольском районе. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства республики Николай Тютюник.Субсидии выделяются из крымского бюджета на конкурсной основе, их сумма зависит от количества деревьев на один гектар. В этом году на расширение посадок плодово-ягодных культур в целом было выделено 400 миллионов рублей."Средства господдержки уже доведены, эта сумма превышает 400 миллионов. Мы рассчитываем, что в этом году за эти деньги будет посажено не менее чем 760 гектаров многолетних насаждений", -отметил Тютюник.Один из фруктовых садов в рамках этой программы осенью будет высажен в Бахчисарайском районе. Там на площади в 20 гектаров посадят яблони сортов "Гренни Смит" и "Фуджина".Читайте также на РИА Новости Крым:"Путь воды": как в условиях засухи поливают сады в Качинской долине Крыма Уже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы виноградаЯблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи

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крым, симферопольский район, сельское хозяйство, урожай, урожай в крыму, николай тютюник, минсельхоз крыма, новости крыма