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В Крыму посадят 20 гектаров "Бабушки Смит" и "Фуджины"
В Крыму посадят 20 гектаров "Бабушки Смит" и "Фуджины" - РИА Новости Крым, 24.07.2024
В Крыму посадят 20 гектаров "Бабушки Смит" и "Фуджины"
В Бахчисарайском районе осенью посадят новый яблоневый сад по так называемой "интенсивной" технологии. Об этом сообщает Telegram-канал министерства сельского... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T07:45
2024-07-24T07:45
2024-07-24T09:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе осенью посадят новый яблоневый сад по так называемой "интенсивной" технологии. Об этом сообщает Telegram-канал министерства сельского хозяйства Республики Крым."До конца 2024 года в Бахчисарайском районе запланирована реализация проекта "Закладка яблоневого сада интенсивного типа", - говорится в сообщении.По этому проекту на предприятии уже высажено более 600 гектаров плодовых деревьев, в этом году площадь увеличится еще на 20 Га."Осенью текущего года будет осуществлена закладка еще 20 гектаров молодых яблоневых садов таких сортов, как "Гренни Смит" и "Фуджина", - информируют в пресс-службе.Сорт "Гренни Смит", или в переводе с английского "Бабушка Смит", был выведен в 1868 году в Австралии и постепенно завоевал весь мир. Сорт популярных сладких зеленых яблок был выведен пожилой жительницей австралийского штата Новый Южный Уэльс Мэри Энн Смит и назван в ее честь."Фуджина" - клон японского сорта Фуджи, полученный в Крыму и приспособленный к условиям жаркого юга. Он внесен в Госреестр селекционных достижений России и рекомендован для выращивания в южных регионах.Предприятие, на землях которого будет заложен новый сад, является участником государственной программы, в рамках которой финансируются мероприятия на поддержку развития садоводства.Всего в Крыму до конца года заложат около семисот гектаров фруктовых садов. Это в основном плодово-ягодные культуры: яблони, груши, черешня, сливы, а также орехоплодные и ягоды – смородина и малина.Читайте также на РИА Новости Крым:Яблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухиВ Крыму начали собирать самые вкусные персики в России Персиков, яблонь и черешен в Крыму стало в два раза больше
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В Крыму посадят 20 гектаров "Бабушки Смит" и "Фуджины"
В Бахчисарайском районе Крыма заложат 20 гектаров нового яблоневого сада
07:45 24.07.2024 (обновлено: 09:02 24.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе осенью посадят новый яблоневый сад по так называемой "интенсивной" технологии. Об этом сообщает Telegram-канал министерства сельского хозяйства Республики Крым.
"До конца 2024 года в Бахчисарайском районе запланирована реализация проекта "Закладка яблоневого сада интенсивного типа", - говорится в сообщении.
По этому проекту на предприятии уже высажено более 600 гектаров плодовых деревьев, в этом году площадь увеличится еще на 20 Га.
"Осенью текущего года будет осуществлена закладка еще 20 гектаров молодых яблоневых садов таких сортов, как "Гренни Смит" и "Фуджина", - информируют в пресс-службе.
Сорт "Гренни Смит", или в переводе с английского "Бабушка Смит", был выведен в 1868 году в Австралии и постепенно завоевал весь мир. Сорт популярных сладких зеленых яблок был выведен пожилой жительницей австралийского штата Новый Южный Уэльс Мэри Энн Смит и назван в ее честь.
"Фуджина" - клон японского сорта Фуджи, полученный в Крыму и приспособленный к условиям жаркого юга. Он внесен в Госреестр селекционных достижений России и рекомендован для выращивания в южных регионах.
Предприятие, на землях которого будет заложен новый сад, является участником государственной программы, в рамках которой финансируются мероприятия на поддержку развития садоводства.
Всего в Крыму до конца года заложат около семисот гектаров фруктовых садов
. Это в основном плодово-ягодные культуры: яблони, груши, черешня, сливы, а также орехоплодные и ягоды – смородина и малина.
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