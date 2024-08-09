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Очередь на Крымский мост продолжает расти - ожидание два часа
Очередь на Крымский мост продолжает расти - ожидание два часа - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Очередь на Крымский мост продолжает расти - ожидание два часа
На Крымском мосту продолжает расти очередь, перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи стоят 539 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T11:14
2024-08-09T11:14
2024-08-09T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь, перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи стоят 539 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Двумя часами ранее по обе стороны моста находились 367 автомобилей.Уточняется, что со стороны Тамани проезд свободен.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход - обязательная процедура в целях безопасности, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.По Крымскому мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост спроса на ж/д поездки в Крым – за лето добавлено 2,6 млн билетовСилуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПочти 3 млн пассажиров планируется перевезти в Крым поездами за лето
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, новости крыма, крым, транспорт, логистика, керчь
Очередь на Крымский мост продолжает расти - ожидание два часа
В очереди к Крымскому мосту стоят более полутысячи автомобилей