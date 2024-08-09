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Очередь на Крымский мост продолжает расти - ожидание два часа - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Очередь на Крымский мост продолжает расти - ожидание два часа
Очередь на Крымский мост продолжает расти - ожидание два часа - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Очередь на Крымский мост продолжает расти - ожидание два часа
На Крымском мосту продолжает расти очередь, перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи стоят 539 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T11:14
2024-08-09T11:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь, перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи стоят 539 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Двумя часами ранее по обе стороны моста находились 367 автомобилей.Уточняется, что со стороны Тамани проезд свободен.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход - обязательная процедура в целях безопасности, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.По Крымскому мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост спроса на ж/д поездки в Крым – за лето добавлено 2,6 млн билетовСилуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПочти 3 млн пассажиров планируется перевезти в Крым поездами за лето
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РИА Новости Крым
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96
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крымский мост, новости крыма, крым, транспорт, логистика, керчь
Очередь на Крымский мост продолжает расти - ожидание два часа

В очереди к Крымскому мосту стоят более полутысячи автомобилей

11:14 09.08.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь, перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи стоят 539 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Двумя часами ранее по обе стороны моста находились 367 автомобилей.
"В очереди со стороны Керчи находятся 539 транспортных средства. Ожидание около двух часов", - сказано в сообщении по состоянию на 11.00.
Уточняется, что со стороны Тамани проезд свободен.
Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход - обязательная процедура в целях безопасности, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
По Крымскому мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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