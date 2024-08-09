https://crimea.ria.ru/20240809/krymskiy-most-seychas-ochered-za-chas-vyrosla-vtroe--1139472264.html

Крымский мост сейчас: очередь за час выросла втрое

Крымский мост сейчас: очередь за час выросла втрое - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Крымский мост сейчас: очередь за час выросла втрое

На Крымском мосту продолжает расти очередь, перед досмотровыми пунктами с обеих сторон стоят 367 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T09:21

2024-08-09T09:21

2024-08-09T09:21

крым

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь, перед досмотровыми пунктами с обеих сторон стоят 367 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По оперативным данным, часом ранее по обе стороны моста находились 115 авто, однако за час очередь выросла в три раза.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход - обязательная процедура в целях безопасности, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.По Крымскому мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань