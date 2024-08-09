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Крымский мост сейчас: очередь за час выросла втрое - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Крымский мост сейчас: очередь за час выросла втрое
Крымский мост сейчас: очередь за час выросла втрое - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Крымский мост сейчас: очередь за час выросла втрое
На Крымском мосту продолжает расти очередь, перед досмотровыми пунктами с обеих сторон стоят 367 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T09:21
2024-08-09T09:21
крым
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь, перед досмотровыми пунктами с обеих сторон стоят 367 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По оперативным данным, часом ранее по обе стороны моста находились 115 авто, однако за час очередь выросла в три раза.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход - обязательная процедура в целях безопасности, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.По Крымскому мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: очередь за час выросла втрое

Очереди на Крымский мост насчитывают 367 автомобилей

09:21 09.08.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост растет
Очередь на Крымский мост растет - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь, перед досмотровыми пунктами с обеих сторон стоят 367 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
По оперативным данным, часом ранее по обе стороны моста находились 115 авто, однако за час очередь выросла в три раза.
"По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Керчи находится 232 транспортных средства. Ожидание около часа. В очереди со стороны Тамани 135 авто", – сказано в сообщении.
Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход - обязательная процедура в целях безопасности, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
По Крымскому мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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