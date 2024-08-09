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Крымский мост сейчас: очередь за час выросла втрое
Крымский мост сейчас: очередь за час выросла втрое - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Крымский мост сейчас: очередь за час выросла втрое
На Крымском мосту продолжает расти очередь, перед досмотровыми пунктами с обеих сторон стоят 367 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T09:21
2024-08-09T09:21
2024-08-09T09:21
крым
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь, перед досмотровыми пунктами с обеих сторон стоят 367 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По оперативным данным, часом ранее по обе стороны моста находились 115 авто, однако за час очередь выросла в три раза.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход - обязательная процедура в целях безопасности, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.По Крымскому мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: очередь за час выросла втрое
Очереди на Крымский мост насчитывают 367 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь, перед досмотровыми пунктами с обеих сторон стоят 367 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
По оперативным данным, часом ранее по обе стороны моста находились 115 авто, однако за час очередь выросла в три раза.
"По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Керчи находится 232 транспортных средства. Ожидание около часа. В очереди со стороны Тамани 135 авто", – сказано в сообщении.
Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход - обязательная процедура в целях безопасности, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности
.
По Крымскому мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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