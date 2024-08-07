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В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 07.08.2024
В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T19:28
2024-08-07T19:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.Спасатели напоминают, что с 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.На землях сельскохозяйственного назначения и в населенных пунктах использование открытого огня и разведение костров допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, напомнили в чрезвычайном ведомстве.Ранее заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул сообщил, что из-за аномальной жары и засухи число пожаров в Крыму выросло на треть по сравнению с прошлым годом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе выгорел гектар сухой растительности – пожар еще тушат100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в КрымуВ Крыму горят леса – спасатели привели тревожную статистику
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В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

В трех районах Крыма и в Севастополе объявлена чрезвычайная пожарная опасность

19:28 07.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрпатский водопад
Арпатский водопад - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8-11 августа в центральных, восточных, южных районах Крыма и в городе Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Спасатели напоминают, что с 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
На землях сельскохозяйственного назначения и в населенных пунктах использование открытого огня и разведение костров допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, напомнили в чрезвычайном ведомстве.
Ранее заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул сообщил, что из-за аномальной жары и засухи число пожаров в Крыму выросло на треть по сравнению с прошлым годом.
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