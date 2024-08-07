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В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 07.08.2024

В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T19:28

2024-08-07T19:28

2024-08-07T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.Спасатели напоминают, что с 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.На землях сельскохозяйственного назначения и в населенных пунктах использование открытого огня и разведение костров допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, напомнили в чрезвычайном ведомстве.Ранее заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул сообщил, что из-за аномальной жары и засухи число пожаров в Крыму выросло на треть по сравнению с прошлым годом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе выгорел гектар сухой растительности – пожар еще тушат100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в КрымуВ Крыму горят леса – спасатели привели тревожную статистику

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