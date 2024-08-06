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В Симферополе выгорел гектар сухой растительности – пожар еще тушат
В Симферополе выгорел гектар сухой растительности – пожар еще тушат - РИА Новости Крым, 06.08.2024
В Симферополе выгорел гектар сухой растительности – пожар еще тушат
Еще один природный пожар произошел в Симферополе к вечеру вторника – с огнем борются на улице Батаева, где загорелась сухая растительность. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T19:16
2024-08-06T19:16
2024-08-06T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Еще один природный пожар произошел в Симферополе к вечеру вторника – с огнем борются на улице Батаева, где загорелась сухая растительность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.По данным ведомства, информация о возгорании растительности на открытой территории на улице Батаева в Симферополе поступила в начале пятого во вторник. К месту ЧП незамедлительно направились пожарно-спасательные подразделения МЧС.Прибыв на место, специалисты обнаружили, что горит сухая растительность на открытой территории и есть угроза распространения огня. Локализовать пожар удалось лишь спустя два часа, к этому времени выгореть успел гектар земли.Ликвидации открытого горения удалось добиться к 18:25. Отмечается, что к тушению пожара привлекали 13 спасателей и три машины.Читайте также на РИА Новости Крым:Природный пожар под Симферополем – горожан испугал густой дым В Крыму на четверть выросло число пожаровНарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человек
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новости крыма, пожар, происшествия, симферополь, гу мчс рф по республике крым
В Симферополе выгорел гектар сухой растительности – пожар еще тушат
Огонь охватил гектар открытой территории с сухой растительностью в Симферополе – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Еще один природный пожар произошел в Симферополе к вечеру вторника – с огнем борются на улице Батаева, где загорелась сухая растительность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.
По данным ведомства, информация о возгорании растительности на открытой территории на улице Батаева в Симферополе поступила в начале пятого во вторник. К месту ЧП незамедлительно направились пожарно-спасательные подразделения МЧС.
Прибыв на место, специалисты обнаружили, что горит сухая растительность на открытой территории и есть угроза распространения огня. Локализовать пожар удалось лишь спустя два часа, к этому времени выгореть успел гектар земли.
Ликвидации открытого горения удалось добиться к 18:25. Отмечается, что к тушению пожара привлекали 13 спасателей и три машины.
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