https://crimea.ria.ru/20240806/v-krymu-planiruyut-snizit-uroven-bednosti-do-pyati-protsentov-1139381498.html

В Крыму планируют снизить уровень бедности до пяти процентов

В Крыму планируют снизить уровень бедности до пяти процентов - РИА Новости Крым, 06.08.2024

В Крыму планируют снизить уровень бедности до пяти процентов

Значительно снизить уровень бедности в Крыму планируют к 2036 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T10:19

2024-08-06T10:19

2024-08-06T10:19

сергей аксенов

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новости крыма

бедность

общество

совет министров рк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Значительно снизить уровень бедности в Крыму планируют к 2036 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Также глава региона отметил, что уровень бедности многодетных семей в 2036 году планируется снизить до 8%."Решение этих задач напрямую связано с дальнейшим развитием экономики, созданием благоприятных условий для развития бизнеса, привлечением инвестиций, содействием самозанятости, поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы, совершенствованием системы социального контракта", - подчеркнул глава Республики Крым.В целом по России в 2023 году доля граждан с денежными доходами ниже границы бедности составила 8,5% от численности населения страны. В 2022 году этот показатель достигал 9%. В 2018-м это были 12,7%.В мае президент России Владимир Путин подписал Указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди них - повышение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, рост МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей в месяц и так далее.Читайте также на РИА Новости Крым:Росстат оценил уровень бедности в Крыму и СевастополеПутин: уровень бедности в России снизилсяПутин: МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, бедность, общество, совет министров рк