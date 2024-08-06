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В Крыму планируют снизить уровень бедности до пяти процентов
В Крыму планируют снизить уровень бедности до пяти процентов - РИА Новости Крым, 06.08.2024
В Крыму планируют снизить уровень бедности до пяти процентов
Значительно снизить уровень бедности в Крыму планируют к 2036 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T10:19
2024-08-06T10:19
2024-08-06T10:19
сергей аксенов
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бедность
общество
совет министров рк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Значительно снизить уровень бедности в Крыму планируют к 2036 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Также глава региона отметил, что уровень бедности многодетных семей в 2036 году планируется снизить до 8%."Решение этих задач напрямую связано с дальнейшим развитием экономики, созданием благоприятных условий для развития бизнеса, привлечением инвестиций, содействием самозанятости, поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы, совершенствованием системы социального контракта", - подчеркнул глава Республики Крым.В целом по России в 2023 году доля граждан с денежными доходами ниже границы бедности составила 8,5% от численности населения страны. В 2022 году этот показатель достигал 9%. В 2018-м это были 12,7%.В мае президент России Владимир Путин подписал Указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди них - повышение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, рост МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей в месяц и так далее.Читайте также на РИА Новости Крым:Росстат оценил уровень бедности в Крыму и СевастополеПутин: уровень бедности в России снизилсяПутин: МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, новости крыма, бедность, общество, совет министров рк
В Крыму планируют снизить уровень бедности до пяти процентов
Снизить уровень бедности в Крыму до пяти процентов планируют к 2036 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Значительно снизить уровень бедности в Крыму планируют к 2036 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Снижение уровня бедности – один из ключевых приоритетов работы крымской власти. К 2036 году этот показатель в Республике Крым планируется снизить до 5%. Сегодня он составляет 13,8%", - говорится в официальном Telegram-канале Аксенова.
Также глава региона отметил, что уровень бедности многодетных семей в 2036 году планируется снизить до 8%.
"Решение этих задач напрямую связано с дальнейшим развитием экономики, созданием благоприятных условий для развития бизнеса, привлечением инвестиций, содействием самозанятости, поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы, совершенствованием системы социального контракта", - подчеркнул глава Республики Крым.
В целом по России в 2023 году доля граждан с денежными доходами ниже границы бедности составила 8,5% от численности населения страны. В 2022 году этот показатель достигал 9%. В 2018-м это были 12,7%.
В мае президент России Владимир Путин подписал Указ о национальных целях развития Российской Федерации
до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди них - повышение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, рост МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей в месяц и так далее.
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