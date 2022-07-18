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Путин: уровень бедности в России снизился
Путин: уровень бедности в России снизился - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Путин: уровень бедности в России снизился
Уровень бедности в России за пять лет снизился почти на 2%. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T15:18
2022-07-18T15:18
2022-07-18T15:18
владимир путин (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Уровень бедности в России за пять лет снизился почти на 2%. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин."Одна из наших основных национальных целей — это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов. То есть основная цель — это снижение бедности. В 2017 году число граждан, которые находились в такой ситуации составило 12,9% . По итогам прошлого года этот уровень снизился до 11%", — сказал президент на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.Он также отметил, что снижение бедности в стране происходит и дальше, но его темп недостаточный.Он напомнил, что в России реализуется целый комплекс мер для борьбы с бедностью."Так, с 1 июня этого года мы провели индексацию пенсий и прожиточного минимума на дополнительные 10%, таким образом в настоящее время они на 19,5% выше уровня прошлого года", — подчеркнул президент.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), общество
Путин: уровень бедности в России снизился
В России снизился уровень бедности — Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Уровень бедности в России за пять лет снизился почти на 2%. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин.
"Одна из наших основных национальных целей — это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов. То есть основная цель — это снижение бедности. В 2017 году число граждан, которые находились в такой ситуации составило 12,9% . По итогам прошлого года этот уровень снизился до 11%", — сказал президент на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он также отметил, что снижение бедности в стране происходит и дальше, но его темп недостаточный.
"Да, продвижение есть, но его темп и скорость очевидно недостаточны. Поэтому мной была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно", — уточнил президент.
Он напомнил, что в России реализуется целый комплекс мер для борьбы с бедностью.
"Так, с 1 июня этого года мы провели индексацию пенсий и прожиточного минимума на дополнительные 10%, таким образом в настоящее время они на 19,5% выше уровня прошлого года", — подчеркнул президент.