https://crimea.ria.ru/20220718/putin-uroven-bednosti-v-rossii-snizilsya-1123884105.html

Путин: уровень бедности в России снизился

Путин: уровень бедности в России снизился - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Путин: уровень бедности в России снизился

Уровень бедности в России за пять лет снизился почти на 2%. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T15:18

2022-07-18T15:18

2022-07-18T15:18

владимир путин (политик)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Уровень бедности в России за пять лет снизился почти на 2%. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин."Одна из наших основных национальных целей — это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов. То есть основная цель — это снижение бедности. В 2017 году число граждан, которые находились в такой ситуации составило 12,9% . По итогам прошлого года этот уровень снизился до 11%", — сказал президент на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.Он также отметил, что снижение бедности в стране происходит и дальше, но его темп недостаточный.Он напомнил, что в России реализуется целый комплекс мер для борьбы с бедностью."Так, с 1 июня этого года мы провели индексацию пенсий и прожиточного минимума на дополнительные 10%, таким образом в настоящее время они на 19,5% выше уровня прошлого года", — подчеркнул президент.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), общество