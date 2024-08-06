https://crimea.ria.ru/20240806/shoygu-nazval-tsel-popytok-zapada-i-kieva-dobitsya-pauzy-v-boyakh-1139399630.html

Шойгу назвал цель попыток Запада и Киева добиться паузы в боях

Шойгу назвал цель попыток Запада и Киева добиться паузы в боях - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Шойгу назвал цель попыток Запада и Киева добиться паузы в боях

Запад и подконтрольный ему киевский режим пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать украинским войскам возможность перегруппироваться... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T14:16

2024-08-06T14:16

2024-08-06T14:20

сергей шойгу

мнения

новости

украина

владимир зеленский

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Запад и подконтрольный ему киевский режим пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать украинским войскам возможность перегруппироваться. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.Шойгу заверил, что доверять их словам Москва не намерена и будет полагаться только на конкретные действия."Пока киевские власти гадают, кто же займет Белый дом в январе 2025 года, пока утративший легитимность Зеленский обивает пороги европейских столиц с протянутой рукой, российские войска продолжают успешно добиваться поставленных верховным главнокомандующим целей специальной военной операции", – добавил секретарь Совбеза РФ.Помощник президента России Николай Патрушев отметил, что заявления официальных лиц киевского режима и западных стран о переговорах с Москвой являются тактической уловкой с целью обеспечить передышку для ВСУ.Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что киевский режим уже не получит ничего лучше выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным мирных предложений и ни при каких условиях не получит передышку на поле боя.Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Москва возобновит переговоры с Киевом только в случае получения жестких гарантий обеспечения национальной безопасности и суверенитета России.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом, но там на законодательном уровне ввели на них запрет. На Западе игнорируют постоянные отказы украинской стороны от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 115 тысяч военных потеряла Украина с середины июняЗеленский пообещал создать основу для завершения конфликта в этом годуВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается Киев

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, мнения, новости, украина, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), потери всу