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Шойгу назвал цель попыток Запада и Киева добиться паузы в боях - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Шойгу назвал цель попыток Запада и Киева добиться паузы в боях
Шойгу назвал цель попыток Запада и Киева добиться паузы в боях - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Шойгу назвал цель попыток Запада и Киева добиться паузы в боях
Запад и подконтрольный ему киевский режим пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать украинским войскам возможность перегруппироваться... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T14:16
2024-08-06T14:20
сергей шойгу
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владимир зеленский
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Запад и подконтрольный ему киевский режим пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать украинским войскам возможность перегруппироваться. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.Шойгу заверил, что доверять их словам Москва не намерена и будет полагаться только на конкретные действия."Пока киевские власти гадают, кто же займет Белый дом в январе 2025 года, пока утративший легитимность Зеленский обивает пороги европейских столиц с протянутой рукой, российские войска продолжают успешно добиваться поставленных верховным главнокомандующим целей специальной военной операции", – добавил секретарь Совбеза РФ.Помощник президента России Николай Патрушев отметил, что заявления официальных лиц киевского режима и западных стран о переговорах с Москвой являются тактической уловкой с целью обеспечить передышку для ВСУ.Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что киевский режим уже не получит ничего лучше выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным мирных предложений и ни при каких условиях не получит передышку на поле боя.Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Москва возобновит переговоры с Киевом только в случае получения жестких гарантий обеспечения национальной безопасности и суверенитета России.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом, но там на законодательном уровне ввели на них запрет. На Западе игнорируют постоянные отказы украинской стороны от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 115 тысяч военных потеряла Украина с середины июняЗеленский пообещал создать основу для завершения конфликта в этом годуВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается Киев
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, мнения, новости, украина, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Шойгу назвал цель попыток Запада и Киева добиться паузы в боях

Запад и Киев любой ценой пытаются добиться паузы в боях ради перегруппировки ВСУ – Шойгу

14:16 06.08.2024 (обновлено: 14:20 06.08.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Запад и подконтрольный ему киевский режим пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать украинским войскам возможность перегруппироваться. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Запад, а в последнее время и его украинские слуги, пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться", - приводит его слова РИА Новости.

Шойгу заверил, что доверять их словам Москва не намерена и будет полагаться только на конкретные действия.
"Пока киевские власти гадают, кто же займет Белый дом в январе 2025 года, пока утративший легитимность Зеленский обивает пороги европейских столиц с протянутой рукой, российские войска продолжают успешно добиваться поставленных верховным главнокомандующим целей специальной военной операции", – добавил секретарь Совбеза РФ.
Помощник президента России Николай Патрушев отметил, что заявления официальных лиц киевского режима и западных стран о переговорах с Москвой являются тактической уловкой с целью обеспечить передышку для ВСУ.
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что киевский режим уже не получит ничего лучше выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным мирных предложений и ни при каких условиях не получит передышку на поле боя.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Москва возобновит переговоры с Киевом только в случае получения жестких гарантий обеспечения национальной безопасности и суверенитета России.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом, но там на законодательном уровне ввели на них запрет. На Западе игнорируют постоянные отказы украинской стороны от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.
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