Пострадавшим в зоне СВО сотрудникам Следкома выплатят по 3 млн рублей
Пострадавшие в зоне СВО сотрудники Следкома получат единовременную выплату - указ Путина
21:10 05.08.2024 (обновлено: 21:11 05.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Получившие увечья в зоне ведения боевых действий в новых регионах и на территории Украины сотрудники Следственного комитета России получат единовременную выплату в размере трех миллионов рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить, что... сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, имеющим специальные звания (замещающим должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий), выполняющим (выполнявшим) возложенные на них задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в период проведения специальной военной операции и получившим увечье (ранение, травму, контузию) при их выполнении, осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн рублей", - говорится в документе.
31 июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря. Выплата устанавливается гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства обороны РФ), иным гражданам РФ и иностранным лицам.
Единую выплату в размере 800 тысяч рублей получат жители Крыма и Севастополя, подписавшие контракт на участие в спецоперации.