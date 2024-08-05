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Пострадавшим в зоне СВО сотрудникам Следкома выплатят по 3 млн рублей

Пострадавшим в зоне СВО сотрудникам Следкома выплатят по 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Пострадавшим в зоне СВО сотрудникам Следкома выплатят по 3 млн рублей

Получившие увечья в зоне ведения боевых действий в новых регионах и на территории Украины сотрудники Следственного комитета России получат единовременную... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T21:10

2024-08-05T21:10

2024-08-05T21:11

россия

владимир путин (политик)

закон и право

новости сво

ск рф (следственный комитет российской федерации)

выплаты и компенсации

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Получившие увечья в зоне ведения боевых действий в новых регионах и на территории Украины сотрудники Следственного комитета России получат единовременную выплату в размере трех миллионов рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.31 июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря. Выплата устанавливается гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства обороны РФ), иным гражданам РФ и иностранным лицам.Единую выплату в размере 800 тысяч рублей получат жители Крыма и Севастополя, подписавшие контракт на участие в спецоперации.

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), закон и право, новости сво, ск рф (следственный комитет российской федерации), выплаты и компенсации, пособия и выплаты, новости, общество