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Арестован еще один подозреваемый в покушении на боксера в Феодосии

Арестован еще один подозреваемый в покушении на боксера в Феодосии - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Арестован еще один подозреваемый в покушении на боксера в Феодосии

Еще один обвиняемый в покушении на жизнь чемпиона России по боксу и его товарища заключен под стражу. Об этом в понедельник сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-05T23:56

2024-08-05T23:56

2024-08-06T00:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Еще один обвиняемый в покушении на жизнь чемпиона России по боксу и его товарища заключен под стражу. Об этом в понедельник сообщили в прокуратуре Крыма.Вечером в понедельник суд до 29 сентября включительно арестовал шестерых обвиняемых по указанному делу.3 августа сообщалось, что в Феодосии в массовой драке был избит чемпион России по боксу и его товарищ. Двоих участников инцидента задержали по горячим следам. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, которое позже переквалифицировали на более тяжелую статью – о покушении на убийство.Чемпион России по боксу Дмитрий Двали в драке получил серьезную травму глаза, рассказал тренер спортсмена Иван Щёлок. По его словам, во время утренней пробежки спортсмен увидел, как толпа избивает одного мальчишку, и решил за него заступиться. Среди тех, кто избивал боксера, было не менее восьми человек.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД показало видео задержания участников покушения на боксера в Феодосии Избиение в Феодосии чемпиона России по боксу взял на контроль Бастрыкин Тренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксера

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, происшествия, прокуратура республики крым, закон и право, новости крыма, феодосийской городской суд , общество, правосудие