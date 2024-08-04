https://crimea.ria.ru/20240804/situatsiya-na-krymskom-mostu-k-utru-voskresenya--skolko-zhdat-proezda-1139344930.html

Ситуация на Крымском мосту к утру воскресенья – сколько ждать проезда

Ситуация на Крымском мосту к утру воскресенья – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Ситуация на Крымском мосту к утру воскресенья – сколько ждать проезда

К утру воскресенья очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T09:03

2024-08-04T09:03

2024-08-04T09:04

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

новости крыма

логистика

керчь

тамань

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. К утру воскресенья очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.А вот со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет - выезд из Крыма свободен.Утром в субботу Крымский мост был закрыт для проезда. Ограничение действовало 40 минут. После возобновления движения проезда с обеих сторон ожидали 1780 автомобилей. К полудню очередь со стороны Керчи исчезла, а со стороны Кубани в пробке стояли 1100 машин. К 17:00 субботы пробки снова выросли с обеих сторон моста - проезда ожидали 960 авто. Количество машин в разные часы варьировалось от 620 до 1050.В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

крымский мост

крым

керчь

тамань

керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, новости крыма, логистика, керчь, тамань, керченский пролив