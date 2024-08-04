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Ситуация на Крымском мосту к утру воскресенья – сколько ждать проезда
Ситуация на Крымском мосту к утру воскресенья – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Ситуация на Крымском мосту к утру воскресенья – сколько ждать проезда
К утру воскресенья очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T09:03
2024-08-04T09:03
2024-08-04T09:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. К утру воскресенья очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.А вот со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет - выезд из Крыма свободен.Утром в субботу Крымский мост был закрыт для проезда. Ограничение действовало 40 минут. После возобновления движения проезда с обеих сторон ожидали 1780 автомобилей. К полудню очередь со стороны Керчи исчезла, а со стороны Кубани в пробке стояли 1100 машин. К 17:00 субботы пробки снова выросли с обеих сторон моста - проезда ожидали 960 авто. Количество машин в разные часы варьировалось от 620 до 1050.В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, крым, новости крыма, логистика, керчь, тамань, керченский пролив
Ситуация на Крымском мосту к утру воскресенья – сколько ждать проезда
В пробке перед Крымским мостом со стороны Тамани стоят 1180 машин
09:03 04.08.2024 (обновлено: 09:04 04.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. К утру воскресенья очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 9:00 в очереди со стороны Тамани находится 1180 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении.
А вот со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет - выезд из Крыма свободен.
Утром в субботу Крымский мост был закрыт
для проезда. Ограничение действовало
40 минут. После возобновления движения проезда с обеих сторон ожидали 1780 автомобилей
. К полудню очередь со стороны Керчи исчезла, а со стороны Кубани в пробке стояли 1100 машин
. К 17:00 субботы пробки снова выросли с обеих сторон моста - проезда ожидали 960 авто
. Количество машин в разные часы варьировалось от 620 до 1050.
В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.
В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.