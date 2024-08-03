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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт для движения автотранспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T06:42
2024-08-03T06:49
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения автотранспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В течение ночи у досмотровых пунктов были многочасовые очереди со стороны Тамани. К 06:00 проезда ждали 1000 машин.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, срочные новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт для проезда машин

06:42 03.08.2024 (обновлено: 06:49 03.08.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения автотранспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
В течение ночи у досмотровых пунктов были многочасовые очереди со стороны Тамани. К 06:00 проезда ждали 1000 машин.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
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