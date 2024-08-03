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Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт для движения автотранспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T06:42

2024-08-03T06:42

2024-08-03T06:49

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

срочные новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения автотранспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В течение ночи у досмотровых пунктов были многочасовые очереди со стороны Тамани. К 06:00 проезда ждали 1000 машин.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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