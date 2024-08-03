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Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
К полудню субботы у Крымского моста сохраняется многочасовая очередь со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T12:11
2024-08-03T12:11
2024-08-03T12:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. К полудню субботы у Крымского моста сохраняется многочасовая очередь со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи проезд свободен – очереди перед пунктом досмотра нет.В течение ночи у досмотровых пунктов были многочасовые очереди со стороны Тамани. К 06:00 проезда ждали 1000 машин. Утром в субботу Крымский мост был закрыт для проезда. Ограничение действовало 40 минут. После возобновления движения проезда с обеих сторон ожидали 1780 автомобилей.В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
У Крымского моста со стороны Тамани в пробке стоят 1100 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. К полудню субботы у Крымского моста сохраняется многочасовая очередь со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Керчи проезд свободен – очереди перед пунктом досмотра нет.
В течение ночи у досмотровых пунктов были многочасовые очереди со стороны Тамани. К 06:00 проезда ждали 1000 машин. Утром в субботу Крымский мост был закрыт
для проезда. Ограничение действовало
40 минут. После возобновления движения проезда с обеих сторон ожидали 1780 автомобилей
.
В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.
В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.