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Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
К полудню субботы у Крымского моста сохраняется многочасовая очередь со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T12:11
2024-08-03T12:11
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. К полудню субботы у Крымского моста сохраняется многочасовая очередь со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи проезд свободен – очереди перед пунктом досмотра нет.В течение ночи у досмотровых пунктов были многочасовые очереди со стороны Тамани. К 06:00 проезда ждали 1000 машин. Утром в субботу Крымский мост был закрыт для проезда. Ограничение действовало 40 минут. После возобновления движения проезда с обеих сторон ожидали 1780 автомобилей.В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда

У Крымского моста со стороны Тамани в пробке стоят 1100 машин

12:11 03.08.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи
Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. К полудню субботы у Крымского моста сохраняется многочасовая очередь со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Керчи проезд свободен – очереди перед пунктом досмотра нет.
В течение ночи у досмотровых пунктов были многочасовые очереди со стороны Тамани. К 06:00 проезда ждали 1000 машин. Утром в субботу Крымский мост был закрыт для проезда. Ограничение действовало 40 минут. После возобновления движения проезда с обеих сторон ожидали 1780 автомобилей.
В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.
В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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