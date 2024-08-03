https://crimea.ria.ru/20240803/krymskiy-most-posle-vozobnovleniya-dvizheniya--dannye-po-probkam-1139330956.html

Крымский мост после возобновления движения – данные по пробкам

Крымский мост после возобновления движения – данные по пробкам - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Крымский мост после возобновления движения – данные по пробкам

После возобновления движения автотранспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов скопились очереди – с обеих сторон ожидают 1780 машин. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T08:21

2024-08-03T08:21

2024-08-03T08:21

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

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тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. После возобновления движения автотранспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов скопились очереди – с обеих сторон ожидают 1780 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В течение ночи у досмотровых пунктов были многочасовые очереди со стороны Тамани. К 06:00 проезда ждали 1000 машин. Утром в субботу Крымский мост был закрыт для проезда. Ограничение действовало 40 минут.В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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