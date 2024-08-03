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Крымский мост после возобновления движения – данные по пробкам - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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Крымский мост после возобновления движения – данные по пробкам
Крымский мост после возобновления движения – данные по пробкам - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Крымский мост после возобновления движения – данные по пробкам
После возобновления движения автотранспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов скопились очереди – с обеих сторон ожидают 1780 машин. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T08:21
2024-08-03T08:21
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. После возобновления движения автотранспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов скопились очереди – с обеих сторон ожидают 1780 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В течение ночи у досмотровых пунктов были многочасовые очереди со стороны Тамани. К 06:00 проезда ждали 1000 машин. Утром в субботу Крымский мост был закрыт для проезда. Ограничение действовало 40 минут.В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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5
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост после возобновления движения – данные по пробкам

В очереди перед Крымским мостом проезда ждут 1780 машин со стороны Керчи и Тамани

08:21 03.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. После возобновления движения автотранспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов скопились очереди – с обеих сторон ожидают 1780 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"К 08:00 в очереди со стороны Тамани находится 1310 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. Со стороны Керчи проезда ждут 470 машин. Время ожидания около двух часов", - сказано в сообщении.

В течение ночи у досмотровых пунктов были многочасовые очереди со стороны Тамани. К 06:00 проезда ждали 1000 машин. Утром в субботу Крымский мост был закрыт для проезда. Ограничение действовало 40 минут.
В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.
В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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