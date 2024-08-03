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Ситуация у Крымского моста к этому часу - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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Ситуация у Крымского моста к этому часу
Ситуация у Крымского моста к этому часу - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Ситуация у Крымского моста к этому часу
К вечеру субботы у Крымского моста образовались очереди с обеих сторон – проезда ожидают 960 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T17:07
2024-08-03T17:07
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. К вечеру субботы у Крымского моста образовались очереди с обеих сторон – проезда ожидают 960 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. "К 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 610 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи проезда ждут 350 машин. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.В течение ночи у досмотровых пунктов были многочасовые очереди со стороны Тамани. К 06:00 проезда ждали 1000 машин. Утром в субботу Крымский мост был закрыт для проезда. Ограничение действовало 40 минут. После возобновления движения проезда с обеих сторон ожидали 1780 автомобилей. К полудню очередь со стороны Керчи исчезла, а со стороны Кубани в пробке стояли 1100 машин.В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Ситуация у Крымского моста к этому часу

Проезда по Крымскому мосту ожидают 960 машин со стороны Керчи и Тамани

17:07 03.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. К вечеру субботы у Крымского моста образовались очереди с обеих сторон – проезда ожидают 960 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 610 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи проезда ждут 350 машин. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
В течение ночи у досмотровых пунктов были многочасовые очереди со стороны Тамани. К 06:00 проезда ждали 1000 машин. Утром в субботу Крымский мост был закрыт для проезда. Ограничение действовало 40 минут. После возобновления движения проезда с обеих сторон ожидали 1780 автомобилей. К полудню очередь со стороны Керчи исчезла, а со стороны Кубани в пробке стояли 1100 машин.
В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.
В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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