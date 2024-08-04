https://crimea.ria.ru/20240804/glavnoe-za-den-4-avgusta-1139351128.html

Главное за день: 4 августа

Главное за день: 4 августа - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Главное за день: 4 августа

Зеленский заявил о поставках на Украину истребителей F-16. Российские средства ПВО сбили вражеский Су-27. Вооруженные силы РФ освободили село Новоселовка Первая РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T21:55

2024-08-04T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Зеленский заявил о поставках на Украину истребителей F-16. Российские средства ПВО сбили вражеский Су-27. Вооруженные силы РФ освободили село Новоселовка Первая в ДНР. Избиение чемпиона России по боксу в Феодосии рассматривают как покушение на убийство. В горах Крыма спасли 70 человек. По Крымской железной дороге за три года проехали 29 миллионов пассажиров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Истребители F-16 на УкраинеО прибытии истребителей F-16 на Украину объявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, прикрепив видео с демонстрацией пролета двух этих самолетов и двух истребителей с украинскими опознавательными знаками. Ни их фоне Зеленский вручает награды военнослужащим.Сбит украинский Су-27Средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за минувшие сутки в зоне спецоперации сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, ПВО уничтожили тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и реактивный снаряд "Vampire".Освобождение села Новоселовка ПерваяПодразделения группировки войск "Центр" в зоне спецоперации в результате активных действий освободилинаселенный пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны РФ.Покушение на убийство чемпиона России по боксу в ФеодосииХод расследования уголовного дела по факту избиения чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, произошедшего в субботу в Феодосии, взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Позже в Следкоме заявили, что руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву поручено переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство. Сделано это с учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса.70 спасенных в горах КрымаС начала года в Крыму подразделениями части горной поисково-спасательной были отработаны 35 происшествий. Во время них спасли 70 человек, в том числе 8 детей. В Главном управлении МЧС России по Республике обратили внимание, что при выборе активного отдыха всегда нужно помнить о безопасности.29 млн пассажиров Крымской железной дорогиВласти Крыма поздравили железнодорожников с профессиональным праздником. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что Крымская железная дорога – одно из крупнейших предприятий республики, на которое легла повышенная нагрузка в связи с приостановкой авиасообщения. Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанк добавил, что с момента открытия грузового движения через Крымский мост ежегодно фиксируется положительная динамика роста объема грузовых перевозок. С 2020 по 2023 годы перевезено 17 миллионов тонн грузов и 29 миллионов пассажиров.

https://crimea.ria.ru/20240804/bili-fpv-dronami-po-mnogoetazhkam-v-aleshkakh-raneny-14-chelovek-1139351480.html

https://crimea.ria.ru/20240804/dtp-v-kerchi-postradali-deti-passazhiry-1139351933.html

https://crimea.ria.ru/20240804/ochumelye-kultyapki-krymchanin-roman-nedilko-prevraschaet-lyudey-v-kiborgov-1139321463.html

https://crimea.ria.ru/20240804/obstrel-tsentralnogo-rynka-v-khersonskoy-oblasti-raneny-vosem-chelovek-1139349148.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, общество, крым, новости крыма