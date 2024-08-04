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Главное за день: 4 августа - РИА Новости Крым, 04.08.2024
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Главное за день: 4 августа
Главное за день: 4 августа - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Главное за день: 4 августа
Зеленский заявил о поставках на Украину истребителей F-16. Российские средства ПВО сбили вражеский Су-27. Вооруженные силы РФ освободили село Новоселовка Первая РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T21:55
2024-08-04T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Зеленский заявил о поставках на Украину истребителей F-16. Российские средства ПВО сбили вражеский Су-27. Вооруженные силы РФ освободили село Новоселовка Первая в ДНР. Избиение чемпиона России по боксу в Феодосии рассматривают как покушение на убийство. В горах Крыма спасли 70 человек. По Крымской железной дороге за три года проехали 29 миллионов пассажиров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Истребители F-16 на УкраинеО прибытии истребителей F-16 на Украину объявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, прикрепив видео с демонстрацией пролета двух этих самолетов и двух истребителей с украинскими опознавательными знаками. Ни их фоне Зеленский вручает награды военнослужащим.Сбит украинский Су-27Средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за минувшие сутки в зоне спецоперации сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, ПВО уничтожили тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и реактивный снаряд "Vampire".Освобождение села Новоселовка ПерваяПодразделения группировки войск "Центр" в зоне спецоперации в результате активных действий освободилинаселенный пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны РФ.Покушение на убийство чемпиона России по боксу в ФеодосииХод расследования уголовного дела по факту избиения чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, произошедшего в субботу в Феодосии, взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Позже в Следкоме заявили, что руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву поручено переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство. Сделано это с учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса.70 спасенных в горах КрымаС начала года в Крыму подразделениями части горной поисково-спасательной были отработаны 35 происшествий. Во время них спасли 70 человек, в том числе 8 детей. В Главном управлении МЧС России по Республике обратили внимание, что при выборе активного отдыха всегда нужно помнить о безопасности.29 млн пассажиров Крымской железной дорогиВласти Крыма поздравили железнодорожников с профессиональным праздником. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что Крымская железная дорога – одно из крупнейших предприятий республики, на которое легла повышенная нагрузка в связи с приостановкой авиасообщения. Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанк добавил, что с момента открытия грузового движения через Крымский мост ежегодно фиксируется положительная динамика роста объема грузовых перевозок. С 2020 по 2023 годы перевезено 17 миллионов тонн грузов и 29 миллионов пассажиров.
https://crimea.ria.ru/20240804/bili-fpv-dronami-po-mnogoetazhkam-v-aleshkakh-raneny-14-chelovek-1139351480.html
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости, общество, крым, новости крыма
Главное за день: 4 августа

Главные события и заявления воскресенья, 4 августа

21:55 04.08.2024
 
© AP Photo Burhan OzbiliciИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo Burhan Ozbilici
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Зеленский заявил о поставках на Украину истребителей F-16. Российские средства ПВО сбили вражеский Су-27. Вооруженные силы РФ освободили село Новоселовка Первая в ДНР. Избиение чемпиона России по боксу в Феодосии рассматривают как покушение на убийство. В горах Крыма спасли 70 человек. По Крымской железной дороге за три года проехали 29 миллионов пассажиров.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Истребители F-16 на Украине

О прибытии истребителей F-16 на Украину объявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, прикрепив видео с демонстрацией пролета двух этих самолетов и двух истребителей с украинскими опознавательными знаками. Ни их фоне Зеленский вручает награды военнослужащим.

Сбит украинский Су-27

Средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за минувшие сутки в зоне спецоперации сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, ПВО уничтожили тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и реактивный снаряд "Vampire".
Пожар в Алешках
20:22
Били FPV-дронами по многоэтажкам: в Алешках ранены 14 человек

Освобождение села Новоселовка Первая

Подразделения группировки войск "Центр" в зоне спецоперации в результате активных действий освободилинаселенный пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны РФ.
ДТП в Керчи
20:41Ситуация на дорогах Крыма
ДТП в Керчи: пострадали дети-пассажиры

Покушение на убийство чемпиона России по боксу в Феодосии

Ход расследования уголовного дела по факту избиения чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, произошедшего в субботу в Феодосии, взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Позже в Следкоме заявили, что руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву поручено переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство. Сделано это с учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса.
Роман Недилько - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
18:18Эксклюзивы РИА Новости Крым
Очумелые культяпки: крымчанин Роман Недилько превращает людей в киборгов

70 спасенных в горах Крыма

С начала года в Крыму подразделениями части горной поисково-спасательной были отработаны 35 происшествий. Во время них спасли 70 человек, в том числе 8 детей. В Главном управлении МЧС России по Республике обратили внимание, что при выборе активного отдыха всегда нужно помнить о безопасности.
Врач в коридоре больницы в городе Алешки Херсонской области
15:04
Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек

29 млн пассажиров Крымской железной дороги

Власти Крыма поздравили железнодорожников с профессиональным праздником. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что Крымская железная дорога – одно из крупнейших предприятий республики, на которое легла повышенная нагрузка в связи с приостановкой авиасообщения. Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанк добавил, что с момента открытия грузового движения через Крымский мост ежегодно фиксируется положительная динамика роста объема грузовых перевозок. С 2020 по 2023 годы перевезено 17 миллионов тонн грузов и 29 миллионов пассажиров.
 
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Заголовок открываемого материала
22:10Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь снова растет
21:58Атаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщины
21:55Главное за день: 4 августа
21:32Отключение газа в Судаке: когда восстановят подачу
20:41ДТП в Керчи: пострадали дети-пассажиры
20:37Крупный пожар в Ростовской области локализован: пройдут замеры воздуха
20:22Били FPV-дронами по многоэтажкам: в Алешках ранены 14 человек
19:41Пуля-дура и сухой фонтан: пять крымских легенд о Кутузове
19:11В Севастополе пройдут вторые за день учения флота
18:41В Симферополе вспыхнул пожар в девятиэтажке
18:18Очумелые культяпки: крымчанин Роман Недилько превращает людей в киборгов
17:56Студенческие беспорядки в Бангладеш: погибли 57 человек
17:40Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 на Украину
17:16На Кубани завели дело после гибели мальчика в бассейне на базе отдыха
16:32Луганск подвергся обстрелам ВСУ - работают оперативные службы
15:40FPV-дрон атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен водитель
15:04Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек
14:43Пять безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 1900 боевиков
14:09Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27
13:58Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина
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