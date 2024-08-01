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В Феодосии будут стрелять в районе моря
В Феодосии будут стрелять в районе моря - РИА Новости Крым, 01.08.2024
В Феодосии будут стрелять в районе моря
В Феодосии 1 августа будут проходить учения военных со стрельбами. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T09:36
2024-08-01T09:36
2024-08-01T09:36
учения
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
волонтерское движение "феодосия zа победу"
феодосия
игорь ткаченко
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии 1 августа будут проходить учения военных со стрельбами. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко.Подобные учения в портовых городах акватории Черного моря происходят регулярно. Так, 30 июля в Севастополе военные проводили тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения по уничтожению диверсантов. 29 июля стрельбы проходили в Новороссийском морском порту. В ходе учений отрабатывались действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали о ходе учения нестратегических ядерных силМасштабное учение ВМФ России проходит в Баренцевом море
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РИА Новости Крым
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учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, волонтерское движение "феодосия zа победу", феодосия, игорь ткаченко, вооруженные силы россии, армия и флот
В Феодосии будут стрелять в районе моря
В Феодосии пройдут учения военных со стрельбами в сторону моря - власти