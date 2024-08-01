https://crimea.ria.ru/20240801/v-feodosii-budut-strelyat-v-rayone-morya-1139277963.html

В Феодосии будут стрелять в районе моря

В Феодосии будут стрелять в районе моря - РИА Новости Крым, 01.08.2024

В Феодосии будут стрелять в районе моря

В Феодосии 1 августа будут проходить учения военных со стрельбами. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T09:36

2024-08-01T09:36

2024-08-01T09:36

учения

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

волонтерское движение "феодосия zа победу"

феодосия

игорь ткаченко

вооруженные силы россии

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138197827_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_07d302ba8a8ac2950e279eeaf60b1750.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии 1 августа будут проходить учения военных со стрельбами. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко.Подобные учения в портовых городах акватории Черного моря происходят регулярно. Так, 30 июля в Севастополе военные проводили тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения по уничтожению диверсантов. 29 июля стрельбы проходили в Новороссийском морском порту. В ходе учений отрабатывались действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали о ходе учения нестратегических ядерных силМасштабное учение ВМФ России проходит в Баренцевом море

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, волонтерское движение "феодосия zа победу", феодосия, игорь ткаченко, вооруженные силы россии, армия и флот