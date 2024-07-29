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В акватории порта Новороссийск будет громко
В акватории порта Новороссийск будет громко - РИА Новости Крым, 29.07.2024
В акватории порта Новороссийск будет громко
В акватории Новороссийского морского порта в понедельник будут уничтожать взрывоопасные предметы, а также пройдут учения военных. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T06:39
2024-07-29T06:39
2024-07-29T06:41
новороссийск
учения
безопасность
краснодарский край
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В акватории Новороссийского морского порта в понедельник будут уничтожать взрывоопасные предметы, а также пройдут учения военных. Об этом предупредили в администрации города.Власти уточнили, что в ходе учений будут отрабатываться действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. При этом будут вестись практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и четверо ранены при атаке ВСУ на порт "Кавказ" Резервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУВоенно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – Аксенов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новороссийск, учения, безопасность, краснодарский край, новости, вооруженные силы россии
В акватории порта Новороссийск будет громко
Власти Новороссийска предупредили о стрельбе в акватории морского порта
06:39 29.07.2024 (обновлено: 06:41 29.07.2024)