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В акватории порта Новороссийск будет громко - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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В акватории порта Новороссийск будет громко
В акватории порта Новороссийск будет громко - РИА Новости Крым, 29.07.2024
В акватории порта Новороссийск будет громко
В акватории Новороссийского морского порта в понедельник будут уничтожать взрывоопасные предметы, а также пройдут учения военных. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T06:39
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новороссийск
учения
безопасность
краснодарский край
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В акватории Новороссийского морского порта в понедельник будут уничтожать взрывоопасные предметы, а также пройдут учения военных. Об этом предупредили в администрации города.Власти уточнили, что в ходе учений будут отрабатываться действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. При этом будут вестись практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и четверо ранены при атаке ВСУ на порт "Кавказ" Резервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУВоенно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – Аксенов
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новороссийск, учения, безопасность, краснодарский край, новости, вооруженные силы россии
В акватории порта Новороссийск будет громко

Власти Новороссийска предупредили о стрельбе в акватории морского порта

06:39 29.07.2024 (обновлено: 06:41 29.07.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийский морской порт
Новороссийский морской порт - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В акватории Новороссийского морского порта в понедельник будут уничтожать взрывоопасные предметы, а также пройдут учения военных. Об этом предупредили в администрации города.
"С 07.00 до 11.00 запланировано проведение дообследования и уничтожение ВОП силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. Кроме того, с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 по плану учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
Власти уточнили, что в ходе учений будут отрабатываться действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. При этом будут вестись практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
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НовороссийскУченияБезопасностьКраснодарский крайНовостиВооруженные силы России
 
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