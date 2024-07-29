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В акватории порта Новороссийск будет громко

В акватории порта Новороссийск будет громко - РИА Новости Крым, 29.07.2024

В акватории порта Новороссийск будет громко

В акватории Новороссийского морского порта в понедельник будут уничтожать взрывоопасные предметы, а также пройдут учения военных. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T06:39

2024-07-29T06:39

2024-07-29T06:41

новороссийск

учения

безопасность

краснодарский край

новости

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В акватории Новороссийского морского порта в понедельник будут уничтожать взрывоопасные предметы, а также пройдут учения военных. Об этом предупредили в администрации города.Власти уточнили, что в ходе учений будут отрабатываться действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. При этом будут вестись практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и четверо ранены при атаке ВСУ на порт "Кавказ" Резервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУВоенно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – Аксенов

новороссийск

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, безопасность, краснодарский край, новости, вооруженные силы россии