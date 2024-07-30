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Стрельба слышна в Севастополе – причина - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Стрельба слышна в Севастополе – причина
Стрельба слышна в Севастополе – причина - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Стрельба слышна в Севастополе – причина
В Севастополе во вторник вечером проходят учения Черноморского флота по уничтожению диверсантов со стрельбой. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T20:20
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севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник вечером проходят учения Черноморского флота по уничтожению диверсантов со стрельбой. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.При этом Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.Учения на территории Крыма и Севастополя проводятся регулярно в целях безопасности. Власти сообщают об этом заранее через официальные каналы.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Военно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.Читайте также на РИА Новости Крым:Военно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – АксеновСовместный патруль: самолеты РФ и Китая пролетели у берегов АляскиУчения сухопутных войск начались в Финляндии, в том числе у границы с РФ
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
Стрельба слышна в Севастополе – причина

Тренировки со стрельбой проводит Черноморский флот в Севастополе – власти

20:20 30.07.2024 (обновлено: 20:21 30.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь, вид на Константиновскую батарею
Севастополь, вид на Константиновскую батарею - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник вечером проходят учения Черноморского флота по уничтожению диверсантов со стрельбой. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - говорится в официальном Telegram-канале.
При этом Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.
Учения на территории Крыма и Севастополя проводятся регулярно в целях безопасности. Власти сообщают об этом заранее через официальные каналы.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Военно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.
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СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости Крыма
 
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