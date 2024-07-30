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Стрельба слышна в Севастополе – причина

Стрельба слышна в Севастополе – причина - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Стрельба слышна в Севастополе – причина

В Севастополе во вторник вечером проходят учения Черноморского флота по уничтожению диверсантов со стрельбой. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T20:20

2024-07-30T20:20

2024-07-30T20:21

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник вечером проходят учения Черноморского флота по уничтожению диверсантов со стрельбой. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.При этом Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.Учения на территории Крыма и Севастополя проводятся регулярно в целях безопасности. Власти сообщают об этом заранее через официальные каналы.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Военно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.Читайте также на РИА Новости Крым:Военно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – АксеновСовместный патруль: самолеты РФ и Китая пролетели у берегов АляскиУчения сухопутных войск начались в Финляндии, в том числе у границы с РФ

севастополь

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2024

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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма