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Крымский мост сейчас: с обеих сторон образовались очереди
Крымский мост сейчас: с обеих сторон образовались очереди - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Крымский мост сейчас: с обеих сторон образовались очереди
Очередь перед Крымским мостом выросла с обеих сторон, досмотра ожидают более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T09:20
2024-08-01T09:20
2024-08-01T09:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом выросла с обеих сторон, досмотра ожидают более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Также образовался затор с керченского берега - 223 транспортных средства. Время ожидания проезда также около часа.Ранее в правительстве России сообщили, что Крым попал в топ-5 самых популярных направлений лета. Почти 3 миллиона туристов посетили полуостров с января по июль, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%.По мостовому переходу в настоящее время разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовВ Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в разгар летаВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, новости крыма, логистика, транспорт, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: с обеих сторон образовались очереди
В очереди на Крымский мост стоят 539 транспортных средств